ФОТО Эстонские криминалисты находятся на месте авиакатастрофы в Литве

Руководитель отдела криминалистики Элари Хаугас отметил, что у них есть возможность непосредственно на месте получить представление о ходе расследования.

«Нас приняли очень хорошо и открыто рассказали обо всех этапах процесса. Кроме того, мы увидели, как коллеги из разных регионов Литвы работают сменами, преодолевая сложные условия, чтобы найти даже самые мелкие улики», - сказал Хаугас.

По его словам, они уже составили несколько страниц заметок, которыми смогут поделиться с коллегами на родине.

Авиакатастрофа произошла в понедельник в 5:28 неподалеку от Вильнюсского аэропорта. Грузовой самолет SWIFT Air DHL, летевший из Лейпцига в Вильнюс, упал на жилой дом, после чего начался пожар.

На борту находились четыре человека: один погиб, трое были доставлены в больницу.