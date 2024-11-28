Министр образования нашла в заднем кармане десять миллионов евро для самоуправлений

Каллас отправила по электронной почте в Союз городов и волостей Эстонии (ELVL) и в Министерство регионального развития и сельского хозяйства проект, так сказать, для неформального согласования, по которому она планирует направить внеочередное финансовое вливание всем самоуправлениям в размере, который не будет зависеть ни от чего, кроме количества учащихся в общеобразовательных школах.