В тяжелую пору сокращений расходов министр образования и науки Кристина Каллас («Ээсти 200») планирует распределить десять миллионов евро между местными самоуправлениями, несколько десятков из которых отказываются присоединиться к предложенному министром договору об образовании. Каллас уверяет, что речь идет о необходимой мере поддержки.
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Министр образования нашла в заднем кармане десять миллионов евро для самоуправлений
Каллас отправила по электронной почте в Союз городов и волостей Эстонии (ELVL) и в Министерство регионального развития и сельского хозяйства проект, так сказать, для неформального согласования, по которому она планирует направить внеочередное финансовое вливание всем самоуправлениям в размере, который не будет зависеть ни от чего, кроме количества учащихся в общеобразовательных школах.