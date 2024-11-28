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Министр образования нашла в заднем кармане десять миллионов евро для самоуправлений

Перевод: Александр Шкут
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Министр образования и науки Кристина Каллас передала самоуправлениям деньги из фонда ремонта государственных школ.
Министр образования и науки Кристина Каллас передала самоуправлениям деньги из фонда ремонта государственных школ. Фото: Mihkel Maripuu

В тяжелую пору сокращений расходов министр образования и науки Кристина КалласЭэсти 200») планирует распределить десять миллионов евро между местными самоуправлениями, несколько десятков из которых отказываются присоединиться к предложенному министром договору об образовании. Каллас уверяет, что речь идет о необходимой мере поддержки.

Каллас отправила по электронной почте в Союз городов и волостей Эстонии (ELVL) и в Министерство регионального развития и сельского хозяйства проект, так сказать, для неформального согласования, по которому она планирует направить внеочередное финансовое вливание всем самоуправлениям в размере, который не будет зависеть ни от чего, кроме количества учащихся в общеобразовательных школах.

«Где можно найти десять миллионов евро в ноябре, в период сокращения расходов? – выразил удивление один человек, знакомый с ситуацией, работавший в сфере образования и изучавший политологию. – Почему эти деньги стали распределять именно сейчас, перед подписанием договора об образовании? Не подкупаются ли самоуправления разбрасыванием денег с самолета?» (Имеется в виду выражение «вертолетные деньги» – прямая финансовая поддержка за счет средств государстваприм. ред.)

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