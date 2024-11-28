Сегодня, 28 ноября, на площади Вабадузе можно было наблюдать уникальное зрелище - любителей книг приветствовали сразу два библиотечных автобуса.
Таллиннская Центральная библиотека представила новый библиотечный автобус и обновленный бренд
Таллиннская Центральная библиотека, теперь известная под новым брендом «Таллиннские библиотеки», торжественно проводила на пенсию свой старый библиотечный автобус «Катарина Йеэ», который служил жителям города почти 17 лет. Одновременно был представлен его современный преемник и тёзка, который продолжит предоставлять мобильные библиотечные услуги жителям столицы.
Автобус «Катарина Йеэ», уходящий на заслуженный отдых, честно заработал свой выход на пенсию. За 17 лет работы он проехал 142 000 километров, обслужил 200 000 читателей и выдал 300 000 книг. Теперь пришло время передать эстафету новому автобусу.
По словам вице-мэра Таллинна Каареля Оя, новый библиотечный автобус стал долгожданным событием. «Библиотек должно быть как можно больше. Мы видим, как часто их посещают по всему городу, и как люди довольны библиотеками. Однако в некоторых районах ближайшая библиотека все же находится довольно далеко, и здесь на помощь приходит библиотечный автобус. Конечно, новый автобус значительно современнее и лучше своего предшественника "Катарины Йеэ" во всех отношениях, и это заслуга основательной и качественной работы команды нашей библиотеки, - отметил Оя. - Особенно приятно, что проектирование и строительство нового автобуса вдохновили нас на определение следующих важных шагов для таллиннских библиотек. Одним из таких изменений стала новая визуальная идентичность, которую теперь можно увидеть на новом автобусе и которая с сегодняшнего дня будет применяться еще шире».
«Весной мы провели конкурс на выбор название для нового библиотечного автобуса, и его результаты нас удивили: очень многие высказались за то, чтобы сохранить название "Катарина Йеэ", потому что оно стало настолько любимым и привычным, что расставаться с ним не хочется. Поэтому мы решили не менять название, и новый автобус тоже назван "Катарина Йеэ", - рассказала директор библиотеки Кайе Хольм про выбор названия для автобуса. - Также остается неизменным и то, что предлагает библиотечный автобус: много хорошей литературы для жителей города, образовательные программы для школ и детских садов, а также увлекательные программы на мероприятиях. Однако внешний вид, размеры и технические возможности нового автобуса значительно изменились».
Автобус использует экологичные решения (биодизель, солнечные панели и т. д.) и вмещает более 3000 книг. В центре автобуса предусмотрена выдвижная секция, которая увеличивает пространство, что особенно удобно для приема групп из детских садов или школьных классов. Одним из новшеств является автомат самообслуживания, знакомый по библиотекам. Это позволит читателям возвращать прочитанные книги и брать новые, не ожидая в очереди к библиотекарю, а спокойно воспользоваться услугой в местах остановки автобуса. Одноуровневый пол автобуса и специальный подъемник у входа позволят легко попасть в автобус родителям с детскими колясками и людям в инвалидных креслах. По бокам автобуса установлены цветные огни, чтобы он был лучше заметен в темное время суток.
В соответствии с новым брендингом библиотеки новый автобус «Катарина Йеэ» получил совершенно иной внешний вид по сравнению с предыдущей версией. В оформлении использована новая фирменная графика библиотеки, основанная на переплетающихся разноцветных нитях мысли. Забавные иллюстрации на стенах автобуса изображают читающих людей. На автобусе можно увидеть и новый логотип, а также бренд - «Таллиннские библиотеки».
Новый библиотечный автобус был построен компаниями Scania Eesti AS и Kiitokori OY. Новый бренд и внешнее оформление автобуса были разработаны агентством Velvet OÜ. Общая стоимость библиотечного автобуса составила 784 896 евро.