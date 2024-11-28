Таллиннская Центральная библиотека представила новый библиотечный автобус и обновленный бренд

Таллиннская Центральная библиотека, теперь известная под новым брендом «Таллиннские библиотеки», торжественно проводила на пенсию свой старый библиотечный автобус «Катарина Йеэ», который служил жителям города почти 17 лет. Одновременно был представлен его современный преемник и тёзка, который продолжит предоставлять мобильные библиотечные услуги жителям столицы.

Автобус «Катарина Йеэ», уходящий на заслуженный отдых, честно заработал свой выход на пенсию. За 17 лет работы он проехал 142 000 километров, обслужил 200 000 читателей и выдал 300 000 книг. Теперь пришло время передать эстафету новому автобусу.

По словам вице-мэра Таллинна Каареля Оя, новый библиотечный автобус стал долгожданным событием. «Библиотек должно быть как можно больше. Мы видим, как часто их посещают по всему городу, и как люди довольны библиотеками. Однако в некоторых районах ближайшая библиотека все же находится довольно далеко, и здесь на помощь приходит библиотечный автобус. Конечно, новый автобус значительно современнее и лучше своего предшественника "Катарины Йеэ" во всех отношениях, и это заслуга основательной и качественной работы команды нашей библиотеки, - отметил Оя. - Особенно приятно, что проектирование и строительство нового автобуса вдохновили нас на определение следующих важных шагов для таллиннских библиотек. Одним из таких изменений стала новая визуальная идентичность, которую теперь можно увидеть на новом автобусе и которая с сегодняшнего дня будет применяться еще шире».