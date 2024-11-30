«Зло демонизировано, но над ним надо смеяться»: лидер группы НОМ перед концертом в Таллинне рассказал, чем стал русский рок

Концерт группы НОМ в Эстонии после начала полномасштабной войны России с Украиной несколько раз переносился. Визовые ограничения ударили по всем. И по тем, кто зигует на путинских фестивалях, и по тем, кто показывает фигу людоедам. 5 декабря музыканты все же выступят в Таллинне, а 6 декабря в Нарве. Rus.Postimees поговорил с лидером группы НОМ Андреем Кагадеевым о том, какие песни пишутся сегодня. А заодно о тех, кого принято называть «русским роком».