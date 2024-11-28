Спасательный департамент проверит датчики дыма и угарного газа в Нарве и Силламяэ в начале декабря

На проверках инспекторы и спасатели всегда будут в рабочей одежде и с удостоверением личности - в случае сомнений необходимо попросить показать удостоверение.

За первые 10 месяцев 2024 года в пожарах погибло 27 человек, 55 получили травмы. Датчика дыма не было в 17 жилых домах (81% от всех пожаров в жилых зданиях).

Памятка о датчиках дыма и угарного газа

В каждом доме должен быть хотя бы один рабочий датчик дыма.

Рекомендуется установить датчик дыма на каждом этаже или даже в каждой комнате.

Датчик угарного газа должен быть в каждом доме с системой отопления на твердом топливе (камин, печь, плита, котел).

Проверяйте работу датчиков раз в месяц. Для этого нажмите кнопку теста, после чего должен раздаваться сигнал тревоги. Если необходимо, сразу замените батарейку и установите устройство обратно. Тестирование важно для обеспечения безошибочной и постоянной работоспособности устройства.

Обратите внимание на срок службы датчиков - в зависимости от производителя и модели он составляет от 3 до 10 лет, после чего работоспособность устройства снижается или исчезает. Поэтому все, кто установил датчик дыма в своем доме несколько лет назад, должны проверить, нужно ли его заменить.