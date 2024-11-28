В первой неделе декабря инспекторы Восточного спасательного центра и спасатели проведут проверку наличия датчиков дыма и угарного газа в домах жителей Нарвы и Силламяэ.
Спасательный департамент проверит датчики дыма и угарного газа в Нарве и Силламяэ в начале декабря
«В ходе проверки датчиков дыма в Нарве в ноябре прошлого года было установлено, что устройства отсутствовали или не работали в 43% проверенных домов. В конце сентября этого года мы проверили почти 200 домов в Нарве, и результаты не улучшились, наоборот, ситуация ухудшилась. 47% проверенных домов не имели датчиков или они не работали. Рабочие датчики дыма не были установлены и почти в половине проверенных домов в Силламяэ. Поэтому мы проведем еще одну проверку в этом году», - объяснил руководитель Восточного спасательного центра Янар Кярнер.
Проверки будут проходить в двух городах с 2 по 6 декабря, вечером после рабочего дня, когда люди будут дома. Проверки будут проводить инспекторы Восточного спасательного центра совместно со спасателями. Если датчик отсутствует или не работает, штраф может составить 40 евро. Цель проверки - убедиться, что в домах правильно установлены и работают датчики дыма и угарного газа. Они могут спасти жизни людей в случае чрезвычайной ситуации.
Проверки проводятся в начале отопительного сезона и перед наступлением праздников, чтобы напомнить о необходимости наличия и исправности датчиков дыма и угарного газа в домах. Датчик дыма является обязательным в жилых помещениях уже 15 лет, а датчик угарного газа - в домах с твердым топливом - почти три года.
«Жителям арендованных домов следует помнить, что установка датчика - это обязанность владельца. Если он этого не сделал, я советую арендаторам установить спасительное устройство самостоятельно для спокойного сна. Нас беспокоят одиноко проживающие пожилые люди, чьи дома находятся в плохом состоянии и которые нуждаются в помощи в повседневной жизни. Я прошу их близких и соседей перед Рождеством проверить, есть ли у этих людей установленные и исправные датчики дыма и угарного газа. Это даст уверенность как пожилым людям, так и их близким и соседям», - добавил руководитель центра.
На проверках инспекторы и спасатели всегда будут в рабочей одежде и с удостоверением личности - в случае сомнений необходимо попросить показать удостоверение.
За первые 10 месяцев 2024 года в пожарах погибло 27 человек, 55 получили травмы. Датчика дыма не было в 17 жилых домах (81% от всех пожаров в жилых зданиях).
Памятка о датчиках дыма и угарного газа
В каждом доме должен быть хотя бы один рабочий датчик дыма.
Рекомендуется установить датчик дыма на каждом этаже или даже в каждой комнате.
Датчик угарного газа должен быть в каждом доме с системой отопления на твердом топливе (камин, печь, плита, котел).
Проверяйте работу датчиков раз в месяц. Для этого нажмите кнопку теста, после чего должен раздаваться сигнал тревоги. Если необходимо, сразу замените батарейку и установите устройство обратно. Тестирование важно для обеспечения безошибочной и постоянной работоспособности устройства.
Обратите внимание на срок службы датчиков - в зависимости от производителя и модели он составляет от 3 до 10 лет, после чего работоспособность устройства снижается или исчезает. Поэтому все, кто установил датчик дыма в своем доме несколько лет назад, должны проверить, нужно ли его заменить.