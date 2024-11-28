Человек, предоставивший Налогово-таможенному департаменту ложные данные, приговорен к тюремному заключению

Она добавила: «Надеюсь, что это наказание поможет обвиняемому в будущем относиться к предпринимательству более честно. Кроме того, сегодняшний приговор служит сигналом для других предпринимателей, что манипуляции с налоговыми данными не являются частью эстонской предпринимательской культуры, так как такие действия подрывают общую работу налоговой системы Эстонии».

Согласно обвинению, выдвинутому окружной прокуратурой по экономическим и коррупционным преступлениям, в период с 2017 по 2023 годы Сепп являлся членом правления в 14 различных компаниях, которые он использовал в схеме уклонения от уплаты налогов. В ходе досудебного расследования выяснилось, что Сепп задним числом вносил изменения в налоговые декларации этих компаний, подавая новые, содержащие ложные данные. Таким образом, в период с апреля 2021 года по март 2024 года Сепп предоставил налоговому органу ложные данные в приложениях к декларациям о подоходном налоге, социальном налоге, обязательных пенсионных взносах и взносах по страхованию от безработицы (TSD) за 2020-2022 годы с целью увеличения суммы возврата.

Обвиняемый декларировал в приложениях к TSD указанных компаний выплаты заработной платы и удержание подоходного налога физическим лицам, которые фактически не работали в этих компаниях, не были зарегистрированы в регистре сотрудников, и которым на самом деле не выплачивалась зарплата, а также не удерживался подоходный налог.