Харьюский уездный суд приговорил Артура Сеппа, предоставившего ложные данные Налогово-таможенному департаменту, к тюремному заключению.
Человек, предоставивший Налогово-таможенному департаменту ложные данные, приговорен к тюремному заключению
Харьюский уездный суд признал Артура Сеппа виновным в предоставлении налоговому органу ложных данных с целью увеличения суммы возврата, а также в злоупотреблении важным личным документом. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, 2 месяца и 23 дня, а также дополнительное наказание - запрет на предпринимательскую деятельность сроком на 2 года и 6 месяцев.
Кроме того, суд удовлетворил публично-правовой иск Налогово-таможенного департамента, обязав Сеппа выплатить около 190 000 евро.
При назначении наказания суд учел, что Сепп ранее привлекался к уголовной ответственности как в Эстонии, так и за рубежом, что свидетельствует, что предыдущие наказания не оказали положительного влияния на его законопослушность.
«В данном деле основной вопрос касался не столько вины обвиняемого, сколько того, какое наказание должен назначить суд, если Сепп будет признан виновным в инкриминируемых деяниях. Особенно учитывая, что сам обвиняемый в ходе судебного разбирательства признал свою вину по большинству эпизодов», - заявила ведущий прокурор окружной прокуратуры по экономическим и коррупционным преступлениям Сирле Мельк.
Она отметила, что они удовлетворены тем, что Харьюский уездный суд полностью поддержал ходатайство прокуратуры о наказании и, помимо реального тюремного срока, назначил запрет на предпринимательскую деятельность.
«Своим сегодняшним обвинительным приговором Харьюский уездный суд дал понять, что предоставление ложных данных государству и получение таким образом необоснованных выплат от налогоплательщиков является недопустимым», - подчеркнула Мельк.
Она добавила: «Надеюсь, что это наказание поможет обвиняемому в будущем относиться к предпринимательству более честно. Кроме того, сегодняшний приговор служит сигналом для других предпринимателей, что манипуляции с налоговыми данными не являются частью эстонской предпринимательской культуры, так как такие действия подрывают общую работу налоговой системы Эстонии».
Согласно обвинению, выдвинутому окружной прокуратурой по экономическим и коррупционным преступлениям, в период с 2017 по 2023 годы Сепп являлся членом правления в 14 различных компаниях, которые он использовал в схеме уклонения от уплаты налогов. В ходе досудебного расследования выяснилось, что Сепп задним числом вносил изменения в налоговые декларации этих компаний, подавая новые, содержащие ложные данные. Таким образом, в период с апреля 2021 года по март 2024 года Сепп предоставил налоговому органу ложные данные в приложениях к декларациям о подоходном налоге, социальном налоге, обязательных пенсионных взносах и взносах по страхованию от безработицы (TSD) за 2020-2022 годы с целью увеличения суммы возврата.
Обвиняемый декларировал в приложениях к TSD указанных компаний выплаты заработной платы и удержание подоходного налога физическим лицам, которые фактически не работали в этих компаниях, не были зарегистрированы в регистре сотрудников, и которым на самом деле не выплачивалась зарплата, а также не удерживался подоходный налог.
Затем физические лица под руководством Сеппа подавали ложные данные в своих декларациях о доходах, декларируя работу и получение зарплаты от компаний, находящихся под контролем Сеппа. Это давало им необоснованное право на возврат подоходного налога.
Сепп подбирал фиктивных сотрудников из числа своих знакомых, предполагая, что эти люди не имели официального дохода или работы в конкретные годы. Он убеждал их, что это легкий и законный способ заработать деньги. Согласно его плану, эти лица возвращали ему до 50% полученной суммы возврата налога в качестве оплаты за его услуги.
В результате таких действий сумма необоснованно увеличенного возврата составила 194 118,43 евро.
Кроме того, Сепп использовал ID-карты, принадлежащие другим лицам, для подачи ложных данных от имени трех компаний. По обвинению, Сепп использовал важные личные документы, выданные на имя другого человека, с целью получения прав, что квалифицируется как злоупотребление важным личным документом.
Решение Харьюского уездного суда пока не вступило в силу.