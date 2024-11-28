Европарламент призвал Грузию провести новые парламентские выборы

За документ под названием «Усугубление кризиса демократии в Грузии после недавних парламентских выборов и предполагаемых фальсификаций на выборах» проголосовали 444 евродепутата, против высказались 72, а воздержались 82 парламентария.

В резолюции отмечено, что «международное сообщество не должно признавать результаты выборов», так как «легитимность голосования серьезно подорвана», а зафиксированные во время голосования нарушения «несовместимы со стандартами, ожидаемыми от страны-кандидата в ЕС». «Сообщения о масштабных фальсификациях на выборах подрывают честность избирательного процесса, легитимность результатов, доверие к любому новому правительству и не служат надежным отражением воли грузинского народа», - сказано в документе.

В связи с этим Европарламент отверг «любое признание» прошедших выборов, призывая провести их повторно в течение года. Новый выборный процесс, по мнению большинства евродепутатов, должен проходить в «улучшенной избирательной среде» и «под тщательным международным наблюдением, чтобы обеспечить действительно справедливый и прозрачный избирательный процесс».

ЦИК Грузии 16 ноября официально утвердил результаты парламентских выборов, состоявшихся 26 октября 2024 года. По данным комиссии, правящая партия «Грузинская мечта» набрала почти 54 процента голосов, таким образом обеспечив себе 89 мест в парламенте из 150. «Коалиция за перемены» получила 19 депутатских мандатов, «Единое национальное движение» - 16, «Сильная Грузия» - 14, «За Грузию» - 12.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и оппозиционные партии не признали результаты выборов из-за сотен выявленных наблюдателями нарушений и вопросов к соблюдению тайны голосования. ЦИК и «Грузинская мечта» отрицают какие-либо фальсификации.