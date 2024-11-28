Nordic Fibreboard на время срочного ремонта своего здания в Пярну приостановит работу

Как сообщил BNS представитель предприятия, экстремальные погодные условия на прошлой неделе привели к чрезмерной нагрузке на кровлю заводского корпуса в Пярну и структурным повреждениям.

«Здоровье и безопасность наших сотрудников для нас на первом месте, поэтому мы решили временно приостановить производство, чтобы провести тщательную оценку ситуации и обеспечить безопасный ремонт крыши», - говорится в сообщении предприятия.

До рождественских праздников было запланировано в общей сложности 10 дней производства. «Всех клиентов, которых затронула эта временная остановка, мы уже оповестили и теперь активно работаем над решением проблемы. Мы предоставим дополнительную информацию о прогнозе возобновления производства как можно скорее», - подтвердила член правления Nordic Fibreboard AS Энель Якке.