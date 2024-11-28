Цахкна: мы продолжим прилагать усилия, чтобы застрявшие в Кении жители Эстонии вернулись домой

«Мы продолжаем работать над тем, чтобы граждане Эстонии, находящиеся в Кении и не имеющие возможности покинуть страну из-за долгов турфирмы Kon Tiki OÜ, смогли как можно скорее вернуться домой», - сказал Цахкна в четверг.

По словам министра, консульский отдел Министерства иностранных дел Эстонии находится в тесном контакте как с группой туристов, так и с турфирмой и Департаментом защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA).

«Посол Эстонии в Кении Даниэль Эрик Шаэр и почетный консул Эстонии в Кении Кадри Хумал Аял сегодня находятся в столице Кении Найроби, где встречаются с представителями гостиничной сети, в которой проживают эстонские граждане, чтобы разрешить ситуацию. Мы поддерживаем постоянную связь с туристической группой. По нашей информации, ситуация на месте спокойная, и ничья жизнь или здоровье не находятся под угрозой», - подчеркнул Цахкна.

Он добавил, что на данный момент другие клиенты турфирмы Kon Tiki Reisid OÜ, оказавшиеся в трудной ситуации, не обращались в министерство.