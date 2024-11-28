В Риге сотрудники Государственной полиции задержали наркоторговца, у которого изъяли 15 килограммов различных наркотических веществ. По данным следствия, задержанный продавал наркотики по всей территории Латвии, сообщает RUS.TVNET.
В Латвии арестован крупный наркодилер с 15 килограммов запрещенных веществ
В конце октября полиция начала расследование по делу о незаконном обороте наркотических средств. В ходе следствия удалось выйти на след 30-летнего жителя Пардаугавы, который уже был судим за преступления, связанные с наркотиками. Мужчина был задержан 25 октября.
Во время изъятия веществ на улице Дзелзава в Риге сотрудники полиции обнаружили 4,8 килограмма наркотиков. Позже, при обыске в его квартире на улице Виенибас гатве и еще в двух местах, связанных с подозреваемым, нашли еще 10,2 килограмма запрещенных веществ.
Среди изъятого: амфетамин, кетамин, кокаин, а также различные виды таблеток с наркотическим и психотропным эффектом. По данным следствия, задержанный торговал этими веществами в различных регионах страны. Судом ему избрана мера пресечения в виде ареста.
В другом деле, 22 ноября, полиция остановила автомобиль на перекрестке улиц Бикерниеку и Сергея Эйзенштейна. В машине обнаружили 300 граммов амфетамина.
Водитель - 37-летний мужчина, ранее судимый за кражи и преступления, связанные с наркотиками, был задержан. Ему назначена мера пресечения в виде полицейского надзора.
Кроме того, сотрудники Пардогавского управления полиции изъяли наркотики и в других районах Риги, а также в регионах Латвии.