В воскресенье в Мустамяэ зажгут первую свечу Адвента

На мероприятии выступит женский хор Kaja, а со своей речью выступит старейшина района Мустамяэ Марья-Лийза Вейзер и пастор общины Святой Марии Магдалины Тийна Клемент. После зажжения свечи каждый желающий сможет взять огонь с собой домой в своем фонарике.

«Время Адвента знаменует начало рождественского периода. Это самое холодное и темное время года, когда мы мечтаем о белом Рождестве и настоящем рождественском настроении. В это прекрасное время принято зажигать свечу каждое адвентское воскресенье, чтобы наполнить сердца радостью, миром, любовью и надеждой», - сказала старейшина Мустамяэ Марья-Лийза Вейзер.