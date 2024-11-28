В воскресенье в Таллинне, в парке Мянни в Мустамяэ, зажгут первую адвентскую свечу.
В воскресенье в Мустамяэ зажгут первую свечу Адвента
На мероприятии выступит женский хор Kaja, а со своей речью выступит старейшина района Мустамяэ Марья-Лийза Вейзер и пастор общины Святой Марии Магдалины Тийна Клемент. После зажжения свечи каждый желающий сможет взять огонь с собой домой в своем фонарике.
«Время Адвента знаменует начало рождественского периода. Это самое холодное и темное время года, когда мы мечтаем о белом Рождестве и настоящем рождественском настроении. В это прекрасное время принято зажигать свечу каждое адвентское воскресенье, чтобы наполнить сердца радостью, миром, любовью и надеждой», - сказала старейшина Мустамяэ Марья-Лийза Вейзер.
Мероприятие начнется в воскресенье, 1 декабря, в 16:00 в парке Мянни в Мустамяэ.