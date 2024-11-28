Чт, 28.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи

В Ляэне-Вирумаа столкнулись два легковых автомобиля

Copy
Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Jürgen Puistaja / Kanal 2

В четверг вечером в Ляэне-Вирумаа произошла серьезная авария, в которой столкнулись два легковых автомобиля. В настоящее время движение на месте происшествия затруднено.

По данным Департамента полиции и погранохраны, около 17:35 на 11-м километре дороги Пыдрузе-Кунда-Пада в волости Виру-Нигула произошло столкновение автомобилей Volvo и BMW.

Состояние здоровья находившихся в автомобилях людей еще проверяется, но, по имеющейся информации, никто не получил опасных для жизни травм.

Причины аварии выясняются. Движение на участке аварии ограничено в одном направлении.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх