В четверг вечером в Ляэне-Вирумаа произошла серьезная авария, в которой столкнулись два легковых автомобиля. В настоящее время движение на месте происшествия затруднено.
В Ляэне-Вирумаа столкнулись два легковых автомобиля
По данным Департамента полиции и погранохраны, около 17:35 на 11-м километре дороги Пыдрузе-Кунда-Пада в волости Виру-Нигула произошло столкновение автомобилей Volvo и BMW.
Состояние здоровья находившихся в автомобилях людей еще проверяется, но, по имеющейся информации, никто не получил опасных для жизни травм.
Причины аварии выясняются. Движение на участке аварии ограничено в одном направлении.