ОБЗОР В Вируской тюрьме сотрудники предотвратили попытку самоубийства

Сначала между двумя заключенными произошел физический конфликт, после чего одному из них были применены дополнительные меры безопасности.

Позже другой заключенный облил соседа водой и угрожал ему, что также потребовало ужесточения мер. В тот же день между двумя другими заключенными произошел еще один физический конфликт. По всем этим происшествиям ведется расследование для установления обстоятельств.

Кроме того, сотрудники Вируской тюрьмы предотвратили попытку одного заключенного покончить с собой.

По состоянию на 27 ноября, в эстонских тюрьмах находится 1695 человек. Это на 193 меньше, чем в прошлом году в это же время, однако за прошедшую неделю количество заключенных увеличилось на пять человек. Среди них есть осужденные, арестованные, несовершеннолетние и те, кто отбывает пожизненные сроки. В открытых тюрьмах содержится 209 человек.

На учете уголовной полиции числятся 2841 человек, включая несовершеннолетних, молодых взрослых, тех, кто приговорен к общественно полезным работам, и находящихся под электронным контролем.