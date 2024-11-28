СПЛОШНАЯ КРИТИКА План Таллиннской горуправы потряс службу по защите детей

Таллиннская горуправа планирует с мая следующего года масштабную реформу в области защиты детей, в результате которой специалисты разных районов города будут объединены под центральным управлением Департамента социальной помощи и здравоохранения (TSTA).

Вице-мэр Карл Сандер Казе («Отечество») заявил на позавчерашней пресс-конференции, что таким образом будет обеспечиваться наилучшая поддержка детей и семей, а система станет более единообразной во всем городе. Казе отметил, что изменения обсуждаются уже на протяжении нескольких месяцев, и что проведенная в 2021 году проверка показала, что в Таллинне нет общегородского единого и структурированного подхода к ведению дел по защите детей.