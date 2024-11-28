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СПЛОШНАЯ КРИТИКА План Таллиннской горуправы потряс службу по защите детей

Перевод: Александр Шкут
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По словам сотрудников службы защиты детей, семьи, живущие, например, в Ласнамяэ и Кристийне, могут иметь совершенно разные проблемы и потребности. Когда работники переезжают в среду, где они не знают местного сообщества, это может привести к недоверию со стороны семей.
По словам сотрудников службы защиты детей, семьи, живущие, например, в Ласнамяэ и Кристийне, могут иметь совершенно разные проблемы и потребности. Когда работники переезжают в среду, где они не знают местного сообщества, это может привести к недоверию со стороны семей. Фото: Konstantin Sednev

Хотя в столице задумали реорганизовать работу по защите детей с целью предотвращения наибольшего вреда в будущем, сотрудники, работающие на передовой, обеспокоены, и указывают на недостаточную продуманность плана и неэффективное привлечение к взаимодействию.

Таллиннская горуправа планирует с мая следующего года масштабную реформу в области защиты детей, в результате которой специалисты разных районов города будут объединены под центральным управлением Департамента социальной помощи и здравоохранения (TSTA).

Вице-мэр Карл Сандер КазеОтечество») заявил на позавчерашней пресс-конференции, что таким образом будет обеспечиваться наилучшая поддержка детей и семей, а система станет более единообразной во всем городе. Казе отметил, что изменения обсуждаются уже на протяжении нескольких месяцев, и что проведенная в 2021 году проверка показала, что в Таллинне нет общегородского единого и структурированного подхода к ведению дел по защите детей.

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