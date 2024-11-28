Хотя в столице задумали реорганизовать работу по защите детей с целью предотвращения наибольшего вреда в будущем, сотрудники, работающие на передовой, обеспокоены, и указывают на недостаточную продуманность плана и неэффективное привлечение к взаимодействию.
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СПЛОШНАЯ КРИТИКА ⟩ План Таллиннской горуправы потряс службу по защите детей
Таллиннская горуправа планирует с мая следующего года масштабную реформу в области защиты детей, в результате которой специалисты разных районов города будут объединены под центральным управлением Департамента социальной помощи и здравоохранения (TSTA).