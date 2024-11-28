Полиция просит помощи в установлении местонахождения 84-летней Маре, которая ушла из дома в районе Аннелинн в Тарту, и ее местонахождение до сих пор неизвестно.
МОЖЕТ ПОПАСТЬ В БЕДУ ⟩ Полиция разыскивает 84-летнюю Маре
Сегодня родственник обнаружил, что Маре покинула дом на улице Уус в районе Аннелинн, оставив свои личные вещи. Так как собранная информация указывает на возможную угрозу ее жизни, полиция начала поисковые работы на местности. В данный момент проверяется территория вокруг канала Анне как пешими патрулями, так и с использованием дронов.
При выходе из дома на женщине, возможно, были темно-розовый пальто, черные брюки и черные сапоги. На голове у нее мог быть серый берет.
Если у кого-либо есть информация о местонахождении женщины, или если ее видели в течение дня, полиция просит сообщить об этом по телефону 112.