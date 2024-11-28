МОЖЕТ ПОПАСТЬ В БЕДУ Полиция разыскивает 84-летнюю Маре

Сегодня родственник обнаружил, что Маре покинула дом на улице Уус в районе Аннелинн, оставив свои личные вещи. Так как собранная информация указывает на возможную угрозу ее жизни, полиция начала поисковые работы на местности. В данный момент проверяется территория вокруг канала Анне как пешими патрулями, так и с использованием дронов.

При выходе из дома на женщине, возможно, были темно-розовый пальто, черные брюки и черные сапоги. На голове у нее мог быть серый берет.

Если у кого-либо есть информация о местонахождении женщины, или если ее видели в течение дня, полиция просит сообщить об этом по телефону 112.