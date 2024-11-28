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Случайный прохожий нашел тело пропавшей в четверг женщины

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Траурная свеча.
Траурная свеча. Фото: Madis Veltman

Полиция просила помощи в установлении местонахождения 84-летней Маре, которая в четверг ушла из дома в районе Аннелинн в Тарту.

В четверг, 28 ноябряродственник обнаружил, что Маре покинула дом в районе Аннелинн, оставив свои личные вещи. Так как собранная информация указывала на возможную угрозу ее жизни, полиция начала поисковые работы на местности. Для поисков были задействованы и дроны, но найти пропавшую не удалось.

Сегодня, 1 декабря, около полудня случайный прохожий заметил в реке Эмайыги тело женщины. Полицейские установили, что это пропавшая Маре

«Нет оснований подозревать, что ее смерть наступила в результате преступления. Точная причина смерти будет установлена в результате вскрытия», - уточнили в пресс-службе полиции

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