Случайный прохожий нашел тело пропавшей в четверг женщины

В четверг, 28 ноября, родственник обнаружил, что Маре покинула дом в районе Аннелинн, оставив свои личные вещи. Так как собранная информация указывала на возможную угрозу ее жизни, полиция начала поисковые работы на местности. Для поисков были задействованы и дроны, но найти пропавшую не удалось.