Полиция просила помощи в установлении местонахождения 84-летней Маре, которая в четверг ушла из дома в районе Аннелинн в Тарту.
Случайный прохожий нашел тело пропавшей в четверг женщины
В четверг, 28 ноября, родственник обнаружил, что Маре покинула дом в районе Аннелинн, оставив свои личные вещи. Так как собранная информация указывала на возможную угрозу ее жизни, полиция начала поисковые работы на местности. Для поисков были задействованы и дроны, но найти пропавшую не удалось.
Сегодня, 1 декабря, около полудня случайный прохожий заметил в реке Эмайыги тело женщины. Полицейские установили, что это пропавшая Маре.
«Нет оснований подозревать, что ее смерть наступила в результате преступления. Точная причина смерти будет установлена в результате вскрытия», - уточнили в пресс-службе полиции.