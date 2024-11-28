Грузия на 4 года отказалась от переговоров о вступлении в ЕС

Правительство Грузии отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз на следующие четыре года, заявил в четверг, 28 ноября, премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе на брифинге в центральном офисе «Грузинской мечты» в Тбилиси.

«Мы приняли решение не ставить на повестку дня вопрос об открытии переговоров с Евросоюзом до конца 2028 года», - сказал Кобахидзе, добавив, что на этот срок Грузия также отказывается от всех грантов и кредитов со стороны ЕС.

«Мы гордая и уважающая себя нация с долгой историей, поэтому для нас категорически неприемлемо рассматривать интеграцию в ЕС как милость, которую ЕС должен оказать нам», - подчеркнул Кобахидзе

При этом он отметил, что к 2028 году Грузия будет экономически подготовлена к началу переговоров о вступлении в ЕС в 2030 году. «Мы продолжим двигаться в сторону Евросоюза, но мы никому не позволим держать нас в состоянии шантажа и манипуляций», - заявил грузинский премьер.

Официальный статус кандидата на вступление в ЕС Грузия получила в декабре 2023 года.

Европарламент призвал к новым выборам в Грузии

Ранее в тот же день, 28 ноября, Европарламент принял резолюцию, не признающую результаты прошедших в Грузии парламентских выборов, по результатам которых правящая партия «Грузинская мечта» получила 88 из 150 мест в парламенте.

В резолюции указывается на масштабные нарушения в ходе голосования и говорится о том, что объявленные результаты не были отражением воли грузинского народа. Брюссель также призвал Тбилиси провести новые выборы в течение года.