В этом году в Эстонии проходили съемки голливудского шпионского сериала The Agency. Одним из продюсеров сериала, премьера которого состоится завтра, является компания Smokehouse Pictures, основанная Джорджем Клуни и Грантом Хесловом. Главные роли исполнили Майкл Фассбендер и Ричард Гир. Смотрите ниже видео с презентацией The Agency, где можно увидеть кадры, снятые в Эстонии.
НАСТОЯЩЕЕ ЗРЕЛИЩЕ ⟩ Эстония сияет в шпионском сериале, созданном Джорджем Клуни
Майкл Фассбендер играет агента ЦРУ Мартина, который возвращается в Лондон после долгой работы под прикрытием. Сюжет сериала сосредоточен на его возвращении к прежней жизни. Что предлагает государство человеку, который ради государственной безопасности отдает все, что мы считаем жизнью, а затем пытается обрести хоть какое-то подобие нормальной жизни?
The Agency будет доступен на платформе Paramount+.