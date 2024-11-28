НАСТОЯЩЕЕ ЗРЕЛИЩЕ Эстония сияет в шпионском сериале, созданном Джорджем Клуни

Майкл Фассбендер играет агента ЦРУ Мартина, который возвращается в Лондон после долгой работы под прикрытием. Сюжет сериала сосредоточен на его возвращении к прежней жизни. Что предлагает государство человеку, который ради государственной безопасности отдает все, что мы считаем жизнью, а затем пытается обрести хоть какое-то подобие нормальной жизни?