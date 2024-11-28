Вотум недоверия мэру Кохтла-Ярве не нашел поддержки

«Подтверждаю, что при заключении договора подряда с Рийной Ивановой я исходил из более ранней практики и того обстоятельства, что на чаше весов сейчас приток инвестиций в развитие сферы образования в городе. Мы достигли соглашения с Министерством образования и науки, согласно которому на строительство двух образовательных учреждений будет выделена финансовая поддержка как минимум в размере 26 миллионов евро - это требует многих действий, которые мы подробно прописали в плане, который отправили в Государственный центр вспомогательных услуг», - объяснил Казело.

«У нас нет и не было возможности тратить время впустую, поэтому решение о заключении договора подряда нужно было принимать сразу, в моменте. Договор подряда был выбран по причине гибких возможностей, которые он допускает - в процессе работы возникает немало дополнительных рабочих моментов, многие из которых очень сложно предусмотреть заранее в тендере. К тому же Рийна Иванова выиграла недавно конкурс на должность руководителя службы по развитию города, участвовала в конкурсе на должность проектного руководителя по части сноса старых домов, который выиграл «нейтральный» кандидат, не связанный с горсобранием. К сожалению, выбор в пользу этого кандидата не принес ничего хорошего - у человека было хорошее CV, однако качеством его работы горуправление не было довольно. В этот раз мы решили больше не рисковать выбором кандидата, поскольку на кону очень важные для города инвестиции», - добавил он.