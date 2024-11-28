Партия реформ готовится к местным выборам: приручение Пяртеля-Пеэтера Пере

Именно эти выборы стали катализатором изменений в поведении Пере, будь то по его собственной инициативе или в результате дружеских рекомендаций однопартийцев. «Ему, конечно, тоже намекали, что нужно что-то менять», - говорит один из членов правления Партии реформ в Таллиннском регионе. Сам Пере отрицает подобные намеки, но признает, что в большой партии всегда найдутся разные мнения.

До местных выборов остается 11 месяцев, и партии, включая Партию реформ, уже начинают к ним готовиться. Пока еще рано говорить о дизайне предвыборных плакатов и слоганах, но некоторые шаги уже предпринимаются. Обсуждается, кто может быть приглашен в качестве новых кандидатов, какие пункты включить в предвыборную программу, как создать имидж партии на выборах, на чем следует акцентировать внимание, а о чем лучше не говорить.