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Партия реформ готовится к местным выборам: приручение Пяртеля-Пеэтера Пере

Перевод: Сергей Светлов
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Пяртель-Пеэтер Пере больше не хочет говорить о велодорожках и грузовых велосипедах.
Пяртель-Пеэтер Пере больше не хочет говорить о велодорожках и грузовых велосипедах. Фото: Mihkel Maripuu

«Кто хочет говорить о велодорожках? Я - точно нет», - заявляет вице-мэр Таллинна, член Партии реформ Пяртель-Пеэтер Пере. Помимо должности вице-мэра, Пере также рассматривается как один из возможных кандидатов Партии реформ на пост мэра Таллинна на предстоящих местных выборах в следующем году.

Именно эти выборы стали катализатором изменений в поведении Пере, будь то по его собственной инициативе или в результате дружеских рекомендаций однопартийцев. «Ему, конечно, тоже намекали, что нужно что-то менять», - говорит один из членов правления Партии реформ в Таллиннском регионе. Сам Пере отрицает подобные намеки, но признает, что в большой партии всегда найдутся разные мнения.

До местных выборов остается 11 месяцев, и партии, включая Партию реформ, уже начинают к ним готовиться. Пока еще рано говорить о дизайне предвыборных плакатов и слоганах, но некоторые шаги уже предпринимаются. Обсуждается, кто может быть приглашен в качестве новых кандидатов, какие пункты включить в предвыборную программу, как создать имидж партии на выборах, на чем следует акцентировать внимание, а о чем лучше не говорить.

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