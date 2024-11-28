Министерство: говорить о невозможности отказа от российского гражданства больше нельзя

Как сообщил представитель Министерства внутренних дел Вейко Песури, проблема с отказом от гражданства Российской Федерации была известна министерству в конце прошлого года и в начале текущего. Это связано с тем, что в России вступил в силу новый Закон о гражданстве, и тогда отсутствовали соответствующие подзаконные акты.

«Кроме того, консульства России были закрыты, а сотрудники посольства высланы, из-за чего, как утверждалось, у них была нехватка рабочей силы, и они не принимали заявления об отказе от российского гражданства. Насколько нам известно, ситуация теперь улучшилась, и посольство Российской Федерации вновь принимает такие заявления и освобождает людей от своего гражданства», - отметил Песури.

Слова Министерства внутренних дел подтверждает и старший комиссар бюро идентификации и статусов Департамента полиции и погранохраны (PPA) Марина Кадак. Хотя, по ее словам, у PPA нет точной статистики.

«Если человек хочет подать заявление на получение эстонского гражданства, то в процессе подачи он должен предоставить PPA доказательство того, что он подал заявку на отказ от гражданства России. За последние два года, насколько нам известно, не было случаев, чтобы Россия отказалась освободить человека от своего гражданства», - заявила Кадак.

Она отметила, что процесс отказа от гражданства во многом зависит от самого человека, то есть от того, насколько хорошо он ознакомился с необходимыми шагами и понимает весь процесс.

«Как правило, освобождение от гражданства занимает от трех до шести месяцев с момента, когда соответствующее заявление принимается и регистрируется в посольстве. По данным PPA, больше всего времени занимает запись на прием в посольство, поскольку количество доступных временных слотов ограничено, и получение времени в посольстве может занять несколько месяцев», - добавила Кадак.