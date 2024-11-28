Бедность и доходы по уездам: где в Эстонии справляться сложнее всего?

Ведущий аналитик Департамента статистики Эпп Реммельг отметила, что в 2023 году количество людей, находящихся в относительной бедности, сократилось на 29 000 человек по сравнению с предыдущим годом. «Порог относительной бедности в прошлом году составлял ежемесячный доход ниже 807 евро на одного члена домохозяйства», - объяснила Реммельг.