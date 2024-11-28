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Бедность и доходы по уездам: где в Эстонии справляться сложнее всего?

Перевод: Сергей Светлов
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Семь из десяти одиноких пожилых пенсионеров живут в относительной бедности - реальность Эстонии. Иллюстративное фото.
Семь из десяти одиноких пожилых пенсионеров живут в относительной бедности - реальность Эстонии. Иллюстративное фото. Фото: Tairo Lutter

В 2023 году относительная бедность в Эстонии уменьшилась, но различия в уровне благосостояния между регионами и группами населения остаются значительными, пишет Департамент статистики в своем блоге.

Ведущий аналитик Департамента статистики Эпп Реммельг отметила, что в 2023 году количество людей, находящихся в относительной бедности, сократилось на 29 000 человек по сравнению с предыдущим годом. «Порог относительной бедности в прошлом году составлял ежемесячный доход ниже 807 евро на одного члена домохозяйства», - объяснила Реммельг.

Самый высокий риск бедности по-прежнему наблюдается у пожилых людей и родителей-одиночек. «Семь из десяти одиноких пенсионеров старше 65 лет живут в относительной бедности», - подчеркнула аналитик. В домохозяйствах с одним родителем каждая третья семья находится за чертой относительной бедности.

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