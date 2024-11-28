В 2023 году относительная бедность в Эстонии уменьшилась, но различия в уровне благосостояния между регионами и группами населения остаются значительными, пишет Департамент статистики в своем блоге.
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Бедность и доходы по уездам: где в Эстонии справляться сложнее всего?
Ведущий аналитик Департамента статистики Эпп Реммельг отметила, что в 2023 году количество людей, находящихся в относительной бедности, сократилось на 29 000 человек по сравнению с предыдущим годом. «Порог относительной бедности в прошлом году составлял ежемесячный доход ниже 807 евро на одного члена домохозяйства», - объяснила Реммельг.