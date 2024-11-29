Власти Грузии отложили переговоры о вступлении в ЕС. В центре Тбилиси вспыхнули протесты

В четверг премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил «часть европейских политиков и бюрократов» во вмешательстве в парламентские выборы в Грузии.

«Сегодня мы приняли решение до конца 2028 года не ставить в повестку дня вопрос об открытии переговоров с ЕС. Также до конца 2028 года мы отказываемся от получения любых бюджетных грантов от Евросоюза», — сказал Кобахидзе.

По его словам, в конце 2028 года Грузия будет готова с экономической точки зрения открыть переговоры о вступлении в ЕС в 2030 году. Кобахидзе добавил, что расширение Евросоюза в восточном направлении все равно не планируется, а с технической точки зрения от открытия переговоров до вступления необходимо всего полтора-два года.

«Это показывает, насколько искусственным и потому крайне оскорбительным является шантаж, который некоторые европейские политики и бюрократы ведут в отношении Грузии на тему открытия переговоров», — заявил он.

По его словам, от Грузии требуют не реформ, а шагов, которые означают «отказ от достоинства». К ним он отнес отмену закона о прозрачности неправительственных организаций (так называемый закон «об иноагентах», который оппозиция приравнивает к аналогичному, принятому в России); закона против «ЛГБТ-пропаганды», а также введения санкций в отношении России и освобождения экс-президента Михаила Саакашвили.

В Грузии, согласно опросам, около 70-80% населения поддерживает будущее страны в ЕС.