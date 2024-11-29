Калькулятор Узнайте, какую пошлину вам придется заплатить при заказе товаров из-за пределов ЕС

„Каждый год на неделе так называемой «черной пятницы» видно, что многие жители Эстонии заказывают товары из государств, не входящих в Европейский союз, не зная точно, какие налоги могут применяться к заказанным ими товарам. С помощью калькулятора таможенной пошлины очень легко и удобно получить представление о возможных налогах, связанных с покупкой», – сказала руководитель службы таможенных услуг НТД Каари Лайневоол.

«Если при покупках стоимостью менее 150 евро к заказанным товарам применяется только налог с оборота, то более дорогие товары облагаются также и таможенной пошлиной. Особенно важно это знание в случае более дорогих товаров, где ставка таможенной пошлины зависит от вида товара и государства происхождения», - добавила Лайневоол.

Калькулятор таможенной пошлины предназначен прежде всего для людей, заказывающих товары в интернет-магазинах за пределами Европейского союза. Он основан на списке наиболее заказываемых товаров, в который входят, например, электронные изделия, одежда, косметика и игрушки. Пользователь должен выбрать в калькуляторе только описание товара, ввести цену, транспортные расходы, государство отправления и валюту, а сумма налога рассчитывается автоматически.

«Мы надеемся, что этот цифровой инструмент поможет принять более осознанные решения о покупке и избежать последующих возможных неожиданностей при получении товара», – сказала Лайневоол.

Дополнительную информацию о калькуляторе таможенной пошлины можно найти по адресу https://avalik.emta.ee/tollimaksukalkulaator/.