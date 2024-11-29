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Тянака сурово раскритиковали: ему нужна перезагрузка, в этом сезоне он наделал слишком много ошибок

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Отть Тянак.
Отть Тянак. Фото: IMAGO/Nikos Katikis

По традиции журналисты известного раллийного портала DirtFish после каждого этапа WRC оценивают гонщиков по тому, как те выступали. Тьерри Невилл, завоевавший свой первый титул, набрал по десятибалльной шкале восемь баллов, а вот Тянак, прервавший гонку, получил суровую критику.

Раллийный журналист Колин Кларк оценил всех пилотов Toyota (Себастьяна Ожье, Элфина Эванса и Такамото Кацуту) так же, как свежеиспеченного чемпиона мира Невилла, поскольку они привезли домой командное первенство.

Андреас Миккельсен - коллега Невилла и Тянака по команде, участвовавший в воскресной системе суперралли и допустивший ошибку на гонке с набором очков, получил пять баллов. DirtFish оценил выступление эстонского гонщика, который стартовал в воскресенье лидером, но затем попал в аварию и был вынужден прервать гонку, рекордным нулем.

«Я редко ставлю ноль, потому что понимаю, что надеть шлем, пристегнуть ремень безопасности и выйти на старт требует невероятного таланта, самоотдачи и смелости. Вот почему я всегда неохотно ставлю ноль. Но ошибку, которую Тянак совершил в воскресенье, оправдать нельзя», - пишет Кларк в разделе статьи, посвященном Тянаку.

«Этот поворот не был ни для кого неожиданностью. Тянак ошибся там не потому, что было скользко, а лишь из-за того, что влетел туда на слишком большой скорости. Единственный вопрос – почему? Учитывая, сколько было поставлено на карту, каков был его успех и что он получил внятные инструкции руководства по поводу воскресной гонки, Тянак совершил гигантский промах.

Оценить значимость возможных последствий трудно. Hyundai ищет возможности продолжить выступать в серии чемпионата мира по авторалли. Производители соревнуются ради титула своего бренда. Гонщики – это те, кто действуют скорее исходя из личных интересов. Возможно, в воскресенье Тянак был эгоистичен. Это была крупнейшая ошибка, повлекшая огромные последствия, в ближайшее время вряд ли мы увидим подобные.

В 2025 году Тянаку необходим рестарт больше, чем кому бы то ни было. Этот год не был для него хорошим. Да, ему немного не везло, но он и сам допустил множество ошибок. Крайне разочаровывающее выступление от гонщика, который не первый год в раллийном мире и должен понимать, что подобных ошибок допускать нельзя», - пишет Кларк о чемпионе мира 2019 года.

Оценки Колина Кларка

Toyota

Элфин Эванс, 1 место 8/10

Себастьен Ожье, 2 место 8/10

Такамото Кацута, 4 место 8/10

Hyundai

Тьерри Невилл, 6 место 8/10

Отть Тянак (снялся) 0/10

Андреас Миккельсен 31 место 5/10

M-Sport

Эдриен Формо, 3 место 7/10

Грегуар Мюнстер 5 место 7/10

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