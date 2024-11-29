Тянака сурово раскритиковали: ему нужна перезагрузка, в этом сезоне он наделал слишком много ошибок

Раллийный журналист Колин Кларк оценил всех пилотов Toyota (Себастьяна Ожье, Элфина Эванса и Такамото Кацуту) так же, как свежеиспеченного чемпиона мира Невилла, поскольку они привезли домой командное первенство.

Андреас Миккельсен - коллега Невилла и Тянака по команде, участвовавший в воскресной системе суперралли и допустивший ошибку на гонке с набором очков, получил пять баллов. DirtFish оценил выступление эстонского гонщика, который стартовал в воскресенье лидером, но затем попал в аварию и был вынужден прервать гонку, рекордным нулем.

«Я редко ставлю ноль, потому что понимаю, что надеть шлем, пристегнуть ремень безопасности и выйти на старт требует невероятного таланта, самоотдачи и смелости. Вот почему я всегда неохотно ставлю ноль. Но ошибку, которую Тянак совершил в воскресенье, оправдать нельзя», - пишет Кларк в разделе статьи, посвященном Тянаку.

«Этот поворот не был ни для кого неожиданностью. Тянак ошибся там не потому, что было скользко, а лишь из-за того, что влетел туда на слишком большой скорости. Единственный вопрос – почему? Учитывая, сколько было поставлено на карту, каков был его успех и что он получил внятные инструкции руководства по поводу воскресной гонки, Тянак совершил гигантский промах.

Оценить значимость возможных последствий трудно. Hyundai ищет возможности продолжить выступать в серии чемпионата мира по авторалли. Производители соревнуются ради титула своего бренда. Гонщики – это те, кто действуют скорее исходя из личных интересов. Возможно, в воскресенье Тянак был эгоистичен. Это была крупнейшая ошибка, повлекшая огромные последствия, в ближайшее время вряд ли мы увидим подобные.

В 2025 году Тянаку необходим рестарт больше, чем кому бы то ни было. Этот год не был для него хорошим. Да, ему немного не везло, но он и сам допустил множество ошибок. Крайне разочаровывающее выступление от гонщика, который не первый год в раллийном мире и должен понимать, что подобных ошибок допускать нельзя», - пишет Кларк о чемпионе мира 2019 года.

Оценки Колина Кларка Toyota Элфин Эванс, 1 место 8/10 Себастьен Ожье, 2 место 8/10 Такамото Кацута, 4 место 8/10 Hyundai Тьерри Невилл, 6 место 8/10 Отть Тянак (снялся) 0/10 Андреас Миккельсен 31 место 5/10 M-Sport Эдриен Формо, 3 место 7/10 Грегуар Мюнстер 5 место 7/10