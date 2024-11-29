Проигрыш Польше выбил Эстонию из десятки лидеров

Эстония по итогам двух квалификационных матчах против Польши, заняла 10-е место в рейтинге Евробаскета. Первую игру у команды, занимающей 24-е место, они выиграли, но затем проиграли домашний матч 86:88.

Из-за этого наша команда опустилась на 11-е место, нас опередили турки и испанцы. Польша поднялась на одну позицию и стала 23-й.

Топ-10 Евробаскета:

«Казалось, что Эстония с успешно пройдет отборочную группу и выйдет на чемпионат Европы, но затем Матеуш Понитка и Михал Михалак набрали в общей сложности 56 очков и поляки одержали победу. Поскольку Польша так или иначе, как хозяйка, впереди и Литва также вышла на финальный турнир, Эстония может остаться ни с чем. Но нет причин паниковать. По крайней мере, пока», - написано на сайте Евробаскета.

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Действительно, Эстония может вылететь из турнира, но это маловероятно. Что же должно для этого произойти?

Как видно из таблицы, ответ прост: во-первых, Эстония должна проиграть две игры, а Северная Македония должна выиграть две игры. В этом случае у нас было бы три победы, у Литвы – минимум четыре, у Польши – максимум две. Другими словами, победителя определит баланс матчей между Эстонией и Северной Македонией.

Эстония выиграла матч, проведенный в феврале этого года в Скопье (74:69) и тем самым может дома в феврале следующего года уступить до четырех очков. В этом случае, как и в случае с победой, мы бы обеспечили себе выход на турнир за один тур до окончания квалификации.

Если Эстония потеряет пять очков, будет учитываться общая разница в корзинах при равном количестве побед. И в этом случае, и в случае более крупного проигрыша Эстонии решающими будут матчи последнего тура. Эстония обязательно выйдет на чемпионат Европы, если сможет обыграть Литву на выезде. Точно так же нам могла бы помочь и Польша, если обыграет Северную Македонию.