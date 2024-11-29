Графики Экономика Эстонии падает десятый квартал подряд

Скромный рост отмечался в расходах конечного потребления в правительственном и некоммерческом секторе. Рост потребления в обоих секторах был ниже 2%.

В третьем квартале инвестиции сократились на 15,2%. Наибольшее влияние оказало сокращение инвестиций в здания и сооружения как в нефинансовом секторе (30,1%), так и в правительственном секторе (21,7%). Сократились инвестиции предприятий в другие машины и оборудование (11,5%) и инвестиции домохозяйств в жилые помещения (16,7%).

«Подобное сокращение инвестиций все же не является признаком ухудшения экономических перспектив, а связано с тем, что уровень инвестиций третьего квартала прошлого года был необычно высоким. Показатель этого года был близок уровню предыдущих лет», - пояснил Мюйрсепп.

Незначительное улучшение продолжилось и во внешней торговле. Экспорт остался на уровне третьего квартала прошлого года, импорт сократился на 1,3%. В результате этого чистый экспорт остается положительным уже четвертый квартал подряд. В товарообмене экспорт сократился на 1,2%, импорт вырос на 1,8%. Экспорт услуг продолжил расти в темпе прошлого квартала и увеличился на 1,8%. При этом импорт услуг сократился на 7,6%.

Согласно скорректированным по сезонам и на количество рабочих дней данным, ВВП остался на том же уровне, что и во втором квартале этого года, и снизился на 0,6% по сравнению с третьим кварталом прошлого года.

Фото: Департамент статистики

Данные национальных счетов отражают текущее положение дел в экономике страны. Экономический рост и спад измеряются преимущественно на основе показателей ВВП и валового национального дохода (ВНД). Чем выше эти показатели, тем лучше экономическая ситуация в стране и благосостояние ее жителей.

Департамент статистики проводит статистическую работу «Национальные счета» по заказу Министерства финансов с целью получить обзор текущей ситуации в экономике Эстонии.

Более детальные данные опубликованы в статистической базе данных.

Смотрите также раздел национальных счетов.