По данным Департамента статистики, в третьем квартале 2024 года валовой внутренний продукт (ВВП) снизился в сравнении с тем же периодом прошлого года на 0,7%. В третьем квартале ВВП составил в текущих ценах десять миллиардов евро.
Графики ⟩ Экономика Эстонии падает десятый квартал подряд
По словам руководителя группы национальных счетов Департамента статистики Роберта Мюйрсеппа, экономика падает десятый квартал подряд, но на данный момент в ней заметны признаки улучшения, хотя негативные изменения преобладают. «Среди всех отраслей выделяется существенное отрицательное влияние на экономику строительства и обрабатывающей промышленности.
Наибольшее положительное влияние после двухлетнего перерыва вновь оказала сфера информации и связи, добавленная стоимость которой выросла на 7,3%», - отметил Мюйрсепп.
Положительное влияние на экономику оказали также операции с недвижимостью, сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство. Влияние остальных отраслей было незначительным, почти половина отраслей повлияла положительно.
«К ним относились также такие более весомые отрасли, как транспорт и складское хозяйство, а также торговля. В последний раз столько отраслей с положительным вкладом было ровно год назад», - добавил Мюйрсепп.
В третьем квартале добавленная стоимость снизилась на 1,7%, т. е. несколько быстрее, чем раньше. Добавленную стоимость получают путем вычитания из оборота предприятий (из продукции в контексте национальных счетах) производственных расходов. Снижение добавленной стоимости произошло за счет нефинансовых предприятий: добавленная стоимость сектора уменьшилась на 2,5%. При этом добавленная стоимость правительственного сектора увеличилась на 2%.
Экономике продолжал положительно способствовать рост налоговых поступлений, увеличились поступления от налога с оборота и таможенных пошлин.
Частное потребление сократилось в большинстве групп расходов и в самом быстром за последние пять кварталов темпе - 2,1%. Наибольшее сокращение наблюдалось в расходах на другие товары и услуги, алкоголь и табак, а также на отдых и культуру. Кроме того, сократились расходы на одежду и обувь, обустройство дома и продукты питания. Значительный рост при этом наблюдался в расходах на страхование и финансовые услуги. Существенно выросли расходы на размещение и услуги питания.
Скромный рост отмечался в расходах конечного потребления в правительственном и некоммерческом секторе. Рост потребления в обоих секторах был ниже 2%.
В третьем квартале инвестиции сократились на 15,2%. Наибольшее влияние оказало сокращение инвестиций в здания и сооружения как в нефинансовом секторе (30,1%), так и в правительственном секторе (21,7%). Сократились инвестиции предприятий в другие машины и оборудование (11,5%) и инвестиции домохозяйств в жилые помещения (16,7%).
«Подобное сокращение инвестиций все же не является признаком ухудшения экономических перспектив, а связано с тем, что уровень инвестиций третьего квартала прошлого года был необычно высоким. Показатель этого года был близок уровню предыдущих лет», - пояснил Мюйрсепп.
Незначительное улучшение продолжилось и во внешней торговле. Экспорт остался на уровне третьего квартала прошлого года, импорт сократился на 1,3%. В результате этого чистый экспорт остается положительным уже четвертый квартал подряд. В товарообмене экспорт сократился на 1,2%, импорт вырос на 1,8%. Экспорт услуг продолжил расти в темпе прошлого квартала и увеличился на 1,8%. При этом импорт услуг сократился на 7,6%.
Согласно скорректированным по сезонам и на количество рабочих дней данным, ВВП остался на том же уровне, что и во втором квартале этого года, и снизился на 0,6% по сравнению с третьим кварталом прошлого года.
Данные национальных счетов отражают текущее положение дел в экономике страны. Экономический рост и спад измеряются преимущественно на основе показателей ВВП и валового национального дохода (ВНД). Чем выше эти показатели, тем лучше экономическая ситуация в стране и благосостояние ее жителей.
Департамент статистики проводит статистическую работу «Национальные счета» по заказу Министерства финансов с целью получить обзор текущей ситуации в экономике Эстонии.
Более детальные данные опубликованы в статистической базе данных.
Смотрите также раздел национальных счетов.