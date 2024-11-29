Решено: русские гимназии Хааберсти и Ласнамяэ переименуют

С 1 марта 2025 года Русская гимназия Хааберсти будет называться Таллиннская гимназия Хааберсти, а с 1 сентября 2025 года Ласнамяэская русская гимназия станет Гимназией Тяхесаю, передает Rus.ERR .

Напомним, что весной 2023 года, когда Таллинном управляла коалиция центристов и соцдемов, находившаяся в то время в оппозиции партия «Отечество» предложила переименовать все таллиннские школы со словом vene в названиях, но тогда идея не была поддержана.