В четверг, 28 ноября, на заседании Таллиннского горсобрания были одобрены решения о переименованиях Ласнамяэской русской гимназии и Русской гимназии Хааберсти.
Решено: русские гимназии Хааберсти и Ласнамяэ переименуют
С 1 марта 2025 года Русская гимназия Хааберсти будет называться Таллиннская гимназия Хааберсти, а с 1 сентября 2025 года Ласнамяэская русская гимназия станет Гимназией Тяхесаю, передает Rus.ERR.
Решение о переименовании Русской гимназии Хааберсти поддержали 60 депутатов Таллиннского горсобрания, а Ласнамяэской русской гимназии - 63. Против никто не голосовал.
Напомним, что весной 2023 года, когда Таллинном управляла коалиция центристов и соцдемов, находившаяся в то время в оппозиции партия «Отечество» предложила переименовать все таллиннские школы со словом vene в названиях, но тогда идея не была поддержана.