В Доме Хопнера расскажут об австрийских художниках, которые шокировали Европу

Эвелина Ведом расскажет о жизни и творчестве двух ключевых художников Венского сецессиона - Густава Климта (1862 - 1918) и Эгона Шиле (1890 - 1918). Каждый из них ещё при жизни был окружен мифами и скандалами, а увидев хоть раз произведения, созданные ими, восхищенный и шокированный зритель не может их забыть. Как были связаны жизни этих двух художников? Какие женщины сыграли роковую роль в жизни каждого из них? И какая судьба постигла их художественное наследие? Как складывались отношения с законом у Эгона Шиле? Был ли он педофилом? Обо всем этом слушатели узнают на лекции.

После выступления Эвелины Ведом вечер продолжится знакомством с австрийскими винами. Известный таллиннский сомелье Юрий Братчик из фирмы Bestwine расскажет о винном доме Domäne Wachau. Его история восходит к XV веку, а производимое им вино до сих пор созревает в подвалах старинного здания монастыря. Слушатели лекции смогут попробовать как белое, так и красное вино от Domäne Wachau.

Поговорим о знаменитых австрийских художниках, а также насладимся качественным австрийским вином - 18 декабря в Доме Хопнера.

Эвелина Ведом - историк искусства и переводчик издательства Художественного музея Эстонии. Многие знают ее как организатора и куратора выставок исторического костюма в замке Фалль и коллекционера фарфора, ее экскурсии и лекции всегда пользуются большой популярностью у публики.

Дом Хопнера. Фото: Дома Хопнера

Билеты возможно приобрести через Piletilevi. Если купить абонемент сразу на три лекции Эвелины Ведом, то можно будет посетить всю серию мероприятий об искусстве с дегустацией вин по выгодной цене. Вторая лекция «Скандальное искусство Франции» состоится 6 марта 2025 г. и будет сопровождаться дегустацией французского белого и игристого вина. Третья лекция «Почему Ван Гог отрезал себе ухо? История двух художников (Ван Гог и Гоген)» пройдет 24 апреля 2025 г. с дегустацией розовых вин из Прованса.