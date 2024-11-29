В материале ТСН утверждалось, что под фамилией Руднова предполагаемая дочь Путина училась в школе менеджмента и искусства ICART в Париже.

Журналистам «Агентства» удалось найти в утечках баз данных информацию, подтверждающую версию о смене фамилии. Так, в системе бронирования «Сирена Трэвел» были обнаружены два авиабилета от 2021 года, которые купила женщина по имени Елизавета Олеговна Руднова с той же датой рождения, что и у Елизаветы Кривоногих.

🇷🇺 Vladimir Putin has an illegitimate daughter living under a pseudonym in Paris where she works as a DJ, Ukrainian media has reported



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Как пишет «Агентство», при покупке билетов Руднова использовала номер телефона, которым ранее пользовалась Елизавета Кривоногих - при заказах в сервисах доставки еды, при регистрации на сайтах онлайн-магазинов и в сервисе проката электросамокатов.

В утечках есть еще несколько фактов, которые могут свидетельствовать о том, что Кривоногих и Руднова - это один и тот же человек. Согласно слитой базе авиаперелетов, в начале августа 2021 года Елизавета Руднова как минимум дважды летала из Сочи в Санкт-Петербург с загранпаспортом. Один раз по одной брони с ней летел Иван Вербицкий. Согласно данным слитой базы «Яндекс Еды», Вербицкий в 2021 году заказывал доставки из ресторанов на тот же адрес, что и Кривоногих.

«Агентство» отмечает, что выбор фамилии Руднова едва ли случаен. Олег Руднов - давний друг Путина, неоднократно выполнявший деликатные поручения в интересах президента. Как писал «Проект», в 2006 году он купил 200-метровую квартиру в Санкт-Петербурге, которая позже досталась Светлане Кривоногих, а его сын оформил на себя квартиру, предназначенную для ее матери. Сам Олег Руднов умер в 2015 году.

О предполагаемой дочери Владимира Путина впервые сообщалось в расследовании «Проекта», которое вышло в 2020 году. Издание сообщило, что ее мать, Светлана Кривоногих, благодаря близкому знакомству с президентом получила долю в банке «Россия». В Кремле расследование назвали «провокационной желтизной».