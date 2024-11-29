ФОТО Архитектурный символ эпохи, спасший Таллинн от дефицита воды

В Эстонии начало развитию водопроводной системы было положено в XIII веке, когда в качестве питьевой воды стали использовать поверхностные воды озера Юлемисте. После восстания Юрьевой ночи в 1345 году от истока реки Хярьяпеа, вытекающей из озера Юлемисте, до ворот Харью был проложен канал длиной четыре километра, который также выполнял функцию рва под городскими стенами, уходя у Рыбного порта в море.

Первые трубы были деревянными

В конце XIV и начале XV века прошла работа над вторым этапом водоснабжения города Таллинна – были установлены трубы, которые отводили воду от мельничных прудов в городские общественные колодцы. Первые водопроводные трубы были деревянными. Поворотной точкой стал 1860 год, когда деревянные трубы начали заменять на чугунные и стали появляться первые общественные краны.

В Таллинне к 1883 году к водопроводной сети были подключены 656 домов, а длина труб составляла 32 километра. К 1915 году водопровод был уже в 3166 домах, а совокупная длина труб выросла до 83 километров.

Очищать воду впервые стали в 1920-х

Построенное в 1927 году по проекту Эриха Якоби здание водоочистной станции. Фото: AS Tallinna Vesi

Население столицы продолжало расти, а вместе с тем росла и потребность в воде, поэтому у озера Юлемисте было решено построить водоочистную станцию. Построенное в 1927 году по проекту Эриха Якоби здание водоочистной станции Таллиннской системы снабжения фильтрованной водой является одним из важнейших достижений промышленной архитектуры 1920-х годов.

Строительство очистных сетей в 1926 году. Фото: AS Tallinna Vesi