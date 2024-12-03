Этот год в эстонской политике прошел под знаком завершения ранее начавшихся негативных процессов. Валерий Сайковский пишет, что у истоков некоторых из них стояла Кая Каллас, выигравшая в 2023 году выборы, а потом признавшая наличие миллиардного дефицита. Вторым источником знаковых событий был полураспад Центристской партии.
ВАЛЕРИЙ САЙКОВСКИЙ ⟩ Партийная жизнь в Эстонии в 2024 году: политический ландшафт стал похож на лунный
Стартовал год с завершения полураспада у центристов, начавшегося со смены лидера в сентябре 2023 года. В январе этого года Юри Ратас, бывший лидер партии, состоявший в ней почти 20 лет, в том числе семь - в качестве председателя, перешел в «Отечество». Этот переход в партию, которую львиная доля избирателей Ратаса считают виновницей своих бед, можно назвать беспринципностью десятилетия.
Конкурентка за это почетное звание и уже бывший однопартийка Ратаса - Мария Юферева-Скуратовски, главный борец против «стеклянного потолка» в стране (фантазийное препятствие, якобы мешающее русским в Эстонии реализоваться). Главным ее оппонентом всегда была Партия реформ, хотя и другим «эстонским» партиям регулярно доставалось. Закончилась эта странная борьба переходом Марии в самом конце прошлого года… в Партию реформ.
Кая Каллас полтора года боролась и с политическими оппонентами, и с собственной партией за сохранение поста лидера и главы правительства. Неизвестно сколь долгго еще продолжалась бы эта борьба, но в лучших традициях партийной деятельности советского периода ее удалось сплавить на повышение в Брюссель: руководителем внешнеполитической деятельности Евросоюза.
По-настоящему эпохальное событие произошло весной, когда потеряли свою власть в столице центристы. Они почти 20 лет играли в Таллинне ведущую роль (из них 12 лет были монобольшинством).
Горожане пока еще полностью не осознали значение описываемого события для столичной жизни. Но уже в первые дни все сразу убедились, что имеющееся в городских структурах нагромождение специалистов по коммуникации совершенно излишнее (39 человек). Их очень быстрого сокращения практически никто не заметил, но наверняка это только начало, будет продолжение и в других городских структурах.
Помимо описанных событий, произошли переходы видных центристов в соцдемы, и хоть это выглядит естественным с точки зрения формально левой идеологии Социал-демократической партии, частое пребывание последних в правых коалициях и, по большей части, правая, в стиле «Отечества», деятельность нынешнего лидера партии Лаури Ляэнеметса, делает эти переходы далекими от укрепления левого фланга нашей политики.
Прямое отношение к политике имеет и объявленное в ноябре закрытие государственной авиакомпании Nordica. Это, скорее всего, рекордное по убыткам для государства закрытие. Необходимо учесть в цепи убытков то, что связано с закрытием в 2015 году Estonian Air (около 100 млн евро). У этого «марлезонского балета» было сложное либретто, хотя финал, к сожалению, уже давно предсказуем.
Хоть кто-то шагает левой?
Главное событие нашей левой, социал-демократической жизни произошло, когда в 2015 году ее возглавил Евгений Осиновский. Представитель олигархического семейства во главе соцдемов - это новое слово в европейской и мировой политике. Узнай об этом Карл Маркс, он залился бы горькими слезами, а Энгельс не успевал бы слезы ему вытирать. После этого старший Осиновский несколько лет поддерживал партию ежегодными взносами на десятки тысяч евро. Вот такая у нас эстонская социал-демократия.
Специфическая ситуация с молодым членом правящей коалиции, «Ээсти 200». Когда они с большим трудом пробирались в парламент, то их лозунги и выступления лидера, Кристины Каллас, позволяли считать их хоть и явными популистами, но левоцентристского толка. Оказавшись в парламенте, они твердо заявили о дружбе с праволиберальной Партией реформ. А переход к ним одной из основательниц и многолетнего члена партии «Отечество» Лийзы Пакосты с последующим получением министерского портфеля делает двусмысленной всю политическую деятельность и «перебежчика», и партии «двухсотых». Придется признать, что попытка найти полноценных левых среди партий парламентского уровня не удалась.
Последний штрих на тему левых-правых центристов. Ближайшее окружение Ратаса вместе с ним дружным строем перешло в «Отечество» - это Тынис Мелдер и Яанус Карилайд.
Политический баланс момента не совсем ясен
Проигравшая выборы 2023 года в парламент, получив лишь восемь мандатов, но воспользовавшись по полной программе проблемами своих оппонентов, партия «Отечество» постепенно добилась стабильно лучшего рейтинга среди парламентских партий (25-28%), победители выборов реформисты сначала резко ухудшили свой рейтинг до 17-18%, но после «избавления на повышение» от лидера Каи Каллас постепенно улучшают рейтинг и, имея пока 22-23%, к моменту местных выборов 2025 года могут приблизиться к «отечественникам».
Еще одна проблема нашей политической системы называется EKRE. Они вроде бы правые, но, не имея оригинальной экономической программы, скорее - правые популисты национально-консервативного толка. Хотелось бы считать левым полюсом популистов партию Кристины Каллас. Но по вышеописанным причинам кое-что в деятельности обеих партий затрудняет такую дефиницию.
В XVIII веке умеренных депутатов парламента не имевших конкретной политической позиции называли болотом. Как видно из вышеописанного, в Эстонии XXI века, кроме реформистов и «Отечества» и с большой натяжкой - EKRE, остальные политические силы в большей или меньшей степени можно отнести именно к этой неопределенной субстанции.
Племя молодое, к политике неподготовленное
К середине 2010-х годов в политике стала неизбежна смена поколений. Понимая это на рациональном уровне, партийные лидеры стали экспериментировать, активно используя новое поколение на высоких постах. Довольно быстро выяснилось, что у молодой поросли катастрофически отсутствует харизма, а также она не понимает необходимости жертвовать ради партии собой. А еще не осознает невозможности добиться успехов, лишь выполняя чужие указания, и не способна заражать других искренними эмоциями.
Когда среди ведущих политиков основных партий 35-40-летние стали большинством, наши политики - по описанным причинам - перестали уходить в отставку по собственной инициативе. Одновременно представители нового поколения стали создавать невиданные коалиции или переходить в другие партии лишь для достижения эгоистических целей.
Практически невозможно объяснить новому поколению наличие в партийной и общественной жизни неписаных правил, без выполнения которых политика превращается в деятельность биороботов. Я не представляю, кто из нового поколения политиков сможет начать изменения в направлении решения описанных проблем.
Если попытаться изобразить нынешний политический ландшафт Эстонии, то вместо диаграмм с разными направлениями политической жизни получится лунный ландшафт после столкновения с метеоритом.