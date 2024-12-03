ВАЛЕРИЙ САЙКОВСКИЙ Партийная жизнь в Эстонии в 2024 году: политический ландшафт стал похож на лунный

Стартовал год с завершения полураспада у центристов, начавшегося со смены лидера в сентябре 2023 года. В январе этого года Юри Ратас, бывший лидер партии, состоявший в ней почти 20 лет, в том числе семь - в качестве председателя, перешел в «Отечество». Этот переход в партию, которую львиная доля избирателей Ратаса считают виновницей своих бед, можно назвать беспринципностью десятилетия.

Конкурентка за это почетное звание и уже бывший однопартийка Ратаса - Мария Юферева-Скуратовски, главный борец против «стеклянного потолка» в стране (фантазийное препятствие, якобы мешающее русским в Эстонии реализоваться). Главным ее оппонентом всегда была Партия реформ, хотя и другим «эстонским» партиям регулярно доставалось. Закончилась эта странная борьба переходом Марии в самом конце прошлого года… в Партию реформ.

Кая Каллас полтора года боролась и с политическими оппонентами, и с собственной партией за сохранение поста лидера и главы правительства. Неизвестно сколь долгго еще продолжалась бы эта борьба, но в лучших традициях партийной деятельности советского периода ее удалось сплавить на повышение в Брюссель: руководителем внешнеполитической деятельности Евросоюза.

По-настоящему эпохальное событие произошло весной, когда потеряли свою власть в столице центристы. Они почти 20 лет играли в Таллинне ведущую роль (из них 12 лет были монобольшинством).