Вчера, 28 ноября, в 13:35 возле остановки Tehnikaülikooli на Эхитаяте-теэ в Таллинне произошло ДТП.
ДТП в Таллинне: резкий маневр привел к падению пассажирки автобуса
Как сообщили Rus.Postimees в Департаменте полиции и погранохраны, перед автобусом Solaris Urbino 18 CNG, за рулем которого находилась 46-летняя женщина, резко повернул направо автомобиль Isuzu D-Max. Из-за этого водитель автобуса был вынужден незамедлительно затормозить.
В результате резкого торможения в автобусе упала пассажирка, 91-летняя женщина. Ее доставили в больницу.