ДТП в Таллинне: резкий маневр привел к падению пассажирки автобуса

Как сообщили Rus.Postimees в Департаменте полиции и погранохраны, перед автобусом Solaris Urbino 18 CNG, за рулем которого находилась 46-летняя женщина, резко повернул направо автомобиль Isuzu D-Max. Из-за этого водитель автобуса был вынужден незамедлительно затормозить.