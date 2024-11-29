Экономист: спад экономики в этом году окажется больше прогнозируемого

Согласно данным, опубликованным Департаментом статистики, валовой внутренний продукт (ВВП) продолжает снижаться. Согласно отчету, опубликованному в пятницу, 29 ноября, ВВП в третьем квартале сократился на 0,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Аналогичный спад был зафиксирован и во втором квартале, что свидетельствует о продолжающейся тенденции. «К сожалению, минус есть минус», - отметил Эаметс.