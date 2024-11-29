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Экономист: спад экономики в этом году окажется больше прогнозируемого

Перевод: Сергей Светлов
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Bigbank.
Bigbank. Фото: Erik Prozes / Postimees

По словам главного экономиста Bigbank Рауля Эаметса, результаты третьего квартала указывают на то, что экономический спад в Эстонии в этом году будет больше, чем прогнозировалось ранее.

Согласно данным, опубликованным Департаментом статистики, валовой внутренний продукт (ВВП) продолжает снижаться. Согласно отчету, опубликованному в пятницу, 29 ноября, ВВП в третьем квартале сократился на 0,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Аналогичный спад был зафиксирован и во втором квартале, что свидетельствует о продолжающейся тенденции. «К сожалению, минус есть минус», - отметил Эаметс.

«С положительной стороны стоит отметить, что транспорт и логистика начали расти, а связь и технологии внесли значительный вклад в экономический рост. Положительное влияние также оказали сельское хозяйство и розничная торговля», - прокомментировал Эаметс.

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