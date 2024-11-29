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Для защиты морской инфраструктуры идеального решения не существует

Перевод: Дмитрий Рая
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Китайское грузовое судно Yi Peng 3 (на заднем плане) уже некоторое время стоит возле Дании, но, судя по всему, находится там добровольно. Однако предотвращение подобных случаев является непростой задачей.
Китайское грузовое судно Yi Peng 3 (на заднем плане) уже некоторое время стоит возле Дании, но, судя по всему, находится там добровольно. Однако предотвращение подобных случаев является непростой задачей. Фото: MIKKEL BERG PEDERSEN

Премьер-министр Польши Дональд Туск предложил странам, расположенным вокруг Балтийского моря, организовать патрульную миссию для защиты подводной инфраструктуры, но, к сожалению, это гораздо более сложная проблема.

Чуть больше года назад многие с интересом наблюдали за развернувшимися в Финском заливе событиями, когда был поврежден газопровод и два кабеля связи. Главным подозреваемым на тот момент было грузовое судно NewNew Polar Bear под флагом Гонконга, которое покинуло место происшествия.

Совсем недавно аналогичный инцидент произошел у острова Готланд, где были повреждены два кабеля связи, и главным подозреваемым снова считается судно под китайским флагом, на этот раз под названием Yi Peng 3. Хотя расследование обоих инцидентов еще продолжается в разных странах, картина, скорее всего, в целом схожа: по какой-то причине судно сбросило якорь посреди открытого моря, поплыло дальше и разрушило инфраструктуру.

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