Для защиты морской инфраструктуры идеального решения не существует

Чуть больше года назад многие с интересом наблюдали за развернувшимися в Финском заливе событиями, когда был поврежден газопровод и два кабеля связи. Главным подозреваемым на тот момент было грузовое судно NewNew Polar Bear под флагом Гонконга, которое покинуло место происшествия.

Совсем недавно аналогичный инцидент произошел у острова Готланд, где были повреждены два кабеля связи, и главным подозреваемым снова считается судно под китайским флагом, на этот раз под названием Yi Peng 3. Хотя расследование обоих инцидентов еще продолжается в разных странах, картина, скорее всего, в целом схожа: по какой-то причине судно сбросило якорь посреди открытого моря, поплыло дальше и разрушило инфраструктуру.