Премьер-министр Польши Дональд Туск предложил странам, расположенным вокруг Балтийского моря, организовать патрульную миссию для защиты подводной инфраструктуры, но, к сожалению, это гораздо более сложная проблема.
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Для защиты морской инфраструктуры идеального решения не существует
Чуть больше года назад многие с интересом наблюдали за развернувшимися в Финском заливе событиями, когда был поврежден газопровод и два кабеля связи. Главным подозреваемым на тот момент было грузовое судно NewNew Polar Bear под флагом Гонконга, которое покинуло место происшествия.