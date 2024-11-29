Государственный суд не удовлетворил апелляцию тренера, ударившего ученика – Рихо Ранникмаа признан виновным

Тартуский окружной суд согласился с решением Вируского уездного суда от 1 ноября прошлого года о том, что Ранникмаа виновен в причинении боли путем физического насилия над другим человеком. В то же время окружной суд установил, что Ранникмаа не причинил вреда здоровью потерпевшего, поэтому изменил приговор, вынесенный мужчине, и распределение расходов на судебное разбирательство в первой инстанции.

Изначально делом занимался Вируский окружной суд, который признал Ранникмаа виновным в физическом насилии и наказал его денежным штрафом в размере 100 дневных единиц, то есть в размере 2940 евро. В качестве процессуальных издержек суд обязал его выплатить в пользу Эстонского государства сумму в размере 1087,50 евро. Ранникмаа также должен был оплатить работу адвокатского бюро Кюллике Намм.

Тем не менее, Тартуский окружной суд после поданной апелляции смягчил приговор Рихо Ранникмаа, хоть и признал его виновным. По мнению окружного суда, на основании имеющихся доказательств остаются сомнения в факте причинения вреда здоровью. По решению суда Ранникмаа не придется выплачивать штраф, если в течение испытательного срока (один год) он не совершит новое преступление.

«Целью обвиняемого тренера было привлечь внимание потерпевшей 12-летней девочки, никакие внешние обстоятельства не свидетельствуют о том, что удар был нанесен с большей силой. Никто из опрошенных не утверждает, что видел шишку. Череп человека не гладкий, могут ощущаться различные впадины, особенно в области затылка. Пощупав голову, крайне сложно определить, нормальная ли это ситуация или шишка, вызванная ударом».

Поэтому сомнения были истолкованы в пользу подсудимого.