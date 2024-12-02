ИВАН МАКАРОВ Особенность национального характера: быть неприятным соседом

Несколько лет назад, еще до нападения России на Украину, на меня произвела сильное впечатление одна новость из Финляндии. Тогда там еще не собирались вступать в НАТО и не видели в иммигрантах из России угрозы национальной безопасности, поэтому охотно продавали им недвижимость, принимая конвертированные в евро нефтяные и газовые рубли.

Удивительным показалось не то, что коренные жители особо не возражали против такого соседства; нет, совсем даже наоборот. Возражали против соседства как раз приезжие из России, причем вовсе не против финских соседей.

Оказалось, что многие новоприбывшие перед тем, как оформить сделку и обзавестись домом, наводили справки о том, не живут ли там неподалеку другие русские. И если соседями оказывались выходцы из России, россияне отказывались от покупки жилья в этом месте и искали другие варианты. Не ради продолжения такого счастья, мол, эмигрировали.

Совсем не так, как в Нарве

Мне это показалось странным - как же так, это же та самая вожделенная родная языковая среда, в которой так счастливы, например, жители Нарвы. Но одно дело - нарвитяне, для многих из которых «окно в Европу» - это Ивангород и сооруженная там сцена со скрепными скоморохами, и совсем другое - состоятельные жители России, решившие влиться в «европейскую семью народов».