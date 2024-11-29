В ходе учений «Молния» истребители союзников проведут тренировочные полеты над Эстонией

Занятия будут проходить над восточной частью страны в промежутке 08:00-17:00. Вероятно, полеты будут осуществляться на сверсхзвуковых скоростях, что может повлиять на привычный уровень шума. По возможности истребители постараются держаться в стороне от населенных пунктов и отдельных хуторов.

Для обеспечения безопастности учений с 2 по 8 декабря на северо-востоке Эстонии будет действовать зона ограничения EER2301. Полеты любых летательных аппаратов, которые не участвуют в учениях, должны быть согласованы пилотом с военно-воздушными силами по указанному в системе NOTAM телефону не позднее, чем за 30 минут до вылета.

Тренировочные полеты союзников проводятся в соответствии с эстонским законодательством, они согласованы с Департаментом транспорта и Lennuliiklusteeninduse AS.

Военно-воздушные силы стран НАТО охраняют воздушное пространство стран Балтии с 2004 года. Истребители альянса размещены на авиабазах Шауляй и Эмари в Литве и Эстонии соответственно.