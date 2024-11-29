Сравнение тарифных планов на электроэнергию, предлагаемых различными компаниями, показывает, что договор с фиксированной ценой, при досрочном расторжении которого не взимается штраф, можно заключить не более чем на шесть месяцев, пишет Rus.ERR.
Поставщики электроэнергии разрешают фиксировать цены без штрафа максимум на полгода
На бытовом рынке электроэнергии в Эстонии предлагается два основных вида тарифных планов: с плавающей ценой, привязанной к постоянно меняющемуся биржевому тарифу, и с фиксированной ценой.
Последние делятся на договоры, от которых можно отказаться в любой момент, и на договоры на определенный срок, при досрочном расторжении которых взимается неустойка.
Выясняется, что Eesti Gaas, Alexela и Eesti Energia предлагают договоры с фиксированной ценой с возможностью бесплатного расторжения только на шесть месяцев. Возможность взимать такую неустойку вписали в закон в 2021 году.