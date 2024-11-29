Поставщики электроэнергии разрешают фиксировать цены без штрафа максимум на полгода

На бытовом рынке электроэнергии в Эстонии предлагается два основных вида тарифных планов: с плавающей ценой, привязанной к постоянно меняющемуся биржевому тарифу, и с фиксированной ценой.

Последние делятся на договоры, от которых можно отказаться в любой момент, и на договоры на определенный срок, при досрочном расторжении которых взимается неустойка.

Выясняется, что Eesti Gaas, Alexela и Eesti Energia предлагают договоры с фиксированной ценой с возможностью бесплатного расторжения только на шесть месяцев. Возможность взимать такую неустойку вписали в закон в 2021 году.