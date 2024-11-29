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Поставщики электроэнергии разрешают фиксировать цены без штрафа максимум на полгода

Редактор: rus.postimees.ee
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Электроэнергия. Снимок иллюстративный.
Электроэнергия. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Сравнение тарифных планов на электроэнергию, предлагаемых различными компаниями, показывает, что договор с фиксированной ценой, при досрочном расторжении которого не взимается штраф, можно заключить не более чем на шесть месяцев, пишет Rus.ERR.

На бытовом рынке электроэнергии в Эстонии предлагается два основных вида тарифных планов: с плавающей ценой, привязанной к постоянно меняющемуся биржевому тарифу, и с фиксированной ценой.

Последние делятся на договоры, от которых можно отказаться в любой момент, и на договоры на определенный срок, при досрочном расторжении которых взимается неустойка.

Выясняется, что Eesti Gaas, Alexela и Eesti Energia предлагают договоры с фиксированной ценой с возможностью бесплатного расторжения только на шесть месяцев. Возможность взимать такую неустойку вписали в закон в 2021 году.

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