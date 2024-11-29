Кинокритику Антону Долину, который едет в Таллинн, сорвали несколько публичных мероприятий

«В Казахстане у меня было запланировано пять больших мероприятий. Два закрытых, одно публичное, но профессиональное, и две моих лекции-презентации с новой книгой. Четыре из них отменилось в течение суток по разным причинам. Осталось только одно (спасибо, Forbes), разумеется, закрытое. Уже в процессе я выяснил, что одновременно с этим Казахстан посетил Путин. В Астане его встречали триколорами и объятиями. Без отмен, в общем», - написал Антон Долин в Facebook утром 29 ноября.