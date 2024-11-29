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Кинокритику Антону Долину, который едет в Таллинн, сорвали несколько публичных мероприятий

Обновлено 29 ноября 2024, 11:26
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Антону Долину сорвали выступления в Казахстане из-за приезда в страну Путина, ноябрь 2024 года.
Антону Долину сорвали выступления в Казахстане из-за приезда в страну Путина, ноябрь 2024 года. Фото: Кирилл Милкус / из личного архива Антона Долина

Четыре из пяти мероприятий с участием известного кинокритика Антона Долина сорвали в Казахстане. Об этом эксперт написал в своем Facebook. Визит российского политэмигранта в эту страну совпал с приездом Путина. Накануне приезда в Таллинн Долин дал большое интервью Rus.Postimees.

«В Казахстане у меня было запланировано пять больших мероприятий. Два закрытых, одно публичное, но профессиональное, и две моих лекции-презентации с новой книгой. Четыре из них отменилось в течение суток по разным причинам. Осталось только одно (спасибо, Forbes), разумеется, закрытое. Уже в процессе я выяснил, что одновременно с этим Казахстан посетил Путин. В Астане его встречали триколорами и объятиями. Без отмен, в общем», - написал Антон Долин в Facebook утром 29 ноября.

«Судьба, а? Год назад меня отменили в Вильнюсе за то, что (якобы) помогаю Путину. А теперь такое впечатление, что отменили в Алматы и Астане, чтобы не портить Путину настроение (шучу, но не вполне)», - пишет кинокритик.

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