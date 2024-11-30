Дизайнер: начинаем готовиться к встрече Нового года уже сегодня

Если вы ждете гостей, позаботьтесь о местах для сидения. Фото: Ikea

Дизайнер интерьеров также отмечает, что продуманные решения для хранения помогут быть всегда готовыми к приходу гостей.

«Принимать гостей – это значит, что нужно больше места на кухне и в гостиной. Я рекомендую заранее продумать, что именно будет нужно в эти дни, и убрать другие декоративные элементы, чтобы освободить место для гостей и праздничных мероприятий. Стоит подумать, возможно имеет смысл завести специальный шкаф, комод или полку для хранения столовых приборов, постельного белья, полотенец и других вещей, которые могут понадобиться для приема гостей несколько раз в году. Обычно такие предметы не должны занимать пространство, используемое в повседневной жизни на кухне, в гостиной или других комнатах», - делится Миквере.

Когда дома все готово, самое время подумать, где разместить гостей на ночь.

Подготовьте спальные места для гостей

Ежегодный новогодний опрос показывает, что люди не только принимают гостей, но и каждый третий в Литве и Эстонии, а в Латвии – половина – размещают их на ночь. Дизайнер интерьеров предлагает рассмотреть спальные места, которые легко хранить, когда гостей нет, например, складной матрас или компактную многофункциональную мебель, такую как кресло-кровать или кушетку. В обычные дни такая мебель отлично подходит для сидения, а во время визитов гостей легко превращается в дополнительное спальное место.

Выспаться после веселого застолья очень важно. Фото: Ikea