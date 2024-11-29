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Шведское посольство в Москве подверглось нападению. В Стокгольме дрон сбросил краску на российское представительство

Перевод: Сергей Светлов
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Здание российского посольства в стокгольмском районе Кунгсхольмен.
Здание российского посольства в стокгольмском районе Кунгсхольмен. Фото: MARIE MANNES / Reuters / Scanpix

В пятницу, 29 ноября, ранним утром над зданием посольства России в центре Стокгольма пролетел дрон, сбросивший краску на его территорию. Накануне вечером поступили сообщения о нападении на шведское посольство в Москве.

Охранник российского посольства, расположенного в районе Кунгсхольмен, сообщил в полицию о дроне, кружившем над зданием, в 2:14 ночи (3:14 по эстонскому времени), передает шведское общественное телевидение SVT.

«Дрон сбросил краску на территорию. Мы пытались найти его с помощью вертолета, но безуспешно», - заявил пресс-секретарь стокгольмской полиции Матс Эрикссон телеканалу.

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