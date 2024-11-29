Катрине Лехис, которая на Олимпиаде в Токио в женском командном зачете завоевала золото, а в индивидуальном – бронзу, за Олимпиадой в Париже пришлось наблюдать с трибун, поскольку она не сумела пройти квалификацию. Однако новый сезон титулованная фехтовальщица начала успешно и с удовольствием.
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Катрина Лехис: у Эстонии сильная женская команда, но удержаться на вершине – сложная задача
На этапе Кубка мира в Фуджейре (ОАЭ), проходившем в середине ноября, Лехис была в составе одержавшей победу женской сборной Эстонии и в личном зачете вышла в четвертьфинал. В минувшие выходные в Ванкувере (Канада) женская сборная заняла пятое место, а в индивидуальном зачете у Лехис второе место.