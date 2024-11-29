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Катрина Лехис: у Эстонии сильная женская команда, но удержаться на вершине – сложная задача

Перевод: Инна Мельникова
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Катрина Лехис.
Катрина Лехис. Фото: Tairo Lutter

Катрине Лехис, которая на Олимпиаде в Токио в женском командном зачете завоевала золото, а в индивидуальном – бронзу, за Олимпиадой в Париже пришлось наблюдать с трибун, поскольку она не сумела пройти квалификацию. Однако новый сезон титулованная фехтовальщица начала успешно и с удовольствием.

На этапе Кубка мира в Фуджейре (ОАЭ), проходившем в середине ноября, Лехис была в составе одержавшей победу женской сборной Эстонии и в личном зачете вышла в четвертьфинал. В минувшие выходные в Ванкувере (Канада) женская сборная заняла пятое место, а в индивидуальном зачете у Лехис второе место.

«Я была очень счастлива, что завоевала второе место. После сложного первого матча (украинка Анной Максименко проиграла 15:13) я как будто преодолела некий барьер и успокоилась. Могу даже сказать, что наслаждалась фехтованием», - вспоминает уверенно выигравшая оставшиеся четыре матча (15:9, 15:9, 15:7, 15:6) и вышедшая в финал Лехис.

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