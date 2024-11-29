Катрина Лехис: в Эстонии сильная женская команда, но удержаться на вершине – сложная задача

Катрине Лехис, которая на Олимпиаде в Токио в женском командном зачете завоевала золото, а в индивидуальном – бронзу, за Олимпиадой в Париже пришлось наблюдать с трибун, поскольку она не сумела пройти квалификацию. Однако новый сезон титулованная фехтовальщица начала успешно и с удовольствием.