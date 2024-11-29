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Уникальный эстонский завод навсегда закрыл в пятницу свои двери

Перевод: Павел Соболев
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На нынешней территории в Пайде предприятие работало с 2007 года.
На нынешней территории в Пайде предприятие работало с 2007 года. Фото: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja /Scanpix Baltics

Сегодня последний день работы компании Brandner PCB, производившей печатные платы в Пайде. Предприятие закрылось после чуть менее тридцати лет деятельности. При этом на улице Теэстузе в Пайде этот завод работал в течение последних 17 лет. Это был единственный производитель печатных плат в Эстонии.

Компания публично объявила об окончании производства уже в конце июля, тогда же было объявлено о сокращении 19 сотрудников.

Руководитель предприятия Аулар Соон летом объяснил Järva Teataja, что предпритие закрывается по экономическим причинам; проблемы возникли из-за неблагоприятной деловой среды в Европейском союзе в целом.

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