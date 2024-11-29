Уникальный эстонский завод в пятницу навсегда закрыл свои двери

Сегодня последний день работы компании Brandner PCB, производившей печатные платы в Пайде. Предприятие закрылось после деятельности длиной чуть менее тридцати лет. При этом на улице Теэстузе в Пайде этот завод работал в течение последних 17 лет. Это был единственный производитель печатных плат в Эстонии.
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Компания публично объявила об окончании производства уже в конце июля, тогда же было объявлено о сокращении 19 сотрудников.