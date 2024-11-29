Кылварт рассказал, что будет с членами партии, которые проголосуют против Тоотса в Нарве

В Нарве назрела очередная смена власти

Напомним, что в понедельник, 18 ноября, нарвские политики Катри Райк и Михаил Стальнухин официально объявили о заключении коалиционного договора. Это означает, что составлявшая до сих пор большинство в горсобрании фракция Narva, в которую входили преимущественно нынешние и бывшие центристы, развалилась и мэр Яан Тоотс, который является членом правления Центристской партии, может вскоре быть отправлен в отставку.

В новую коалицию вошли члены горсобрания от фракции Respekt: Катри Райк, Яна Кондрашова, Владимир Жаворонков, Андрей Фишер, Андрей Яковлев, Юрий Рауд. Ее члены Денис Ларченко и Антон Праткунас, заявили, что в состав новой коалиции не войдут.

От новой фракции Narva 2.0, которую только что создал Михаил Стальнухин, в коалицию вошли еще 11 человек: Марина Шурупова, Виктор Шемарин, Татьяна Стольфат, Алексей Мяги, Вадим Орлов, Виктория Лутус, Елена Каврус, Елена Пахомова, Александр Ефимов, Екатерина Голубцова и сам Михаил Стальнухин.

При этом еще в начале недели говорилось, что Стальнухин займет пост председателя горсобрания, а Райк станет мэром. Позже Стальнухин отказался от этой должности и на пост председателя горсобрания была избрана Татьяна Стольфат.