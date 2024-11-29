По словам председателя Центристской партии Михаила Кылварта, они планируют исключить из партии членов, которые в субботу, 30 ноября, проголосуют за отставку мэра Нарвы, центриста Яана Тоотса, пишет Rus.ERR.
Кылварт рассказал, что будет с членами партии, которые проголосуют против Тоотса в Нарве
«Согласно уставу Центристской партии, те, кто голосуют за выражение недоверия мэру-центристу, с этого момента не являются членами Центристской партии», – сказал Кылварт ERR.
«К сожалению, в случае с Нарвой нет ничего нового: всегда были люди, для которых партия была как торговая марка, которую эксплуатировали, а сегодня есть хорошая возможность увидеть, кто на самом деле является членом партии, а для кого это просто флаг, который при необходимости можно просто выбросить», – прокомментировал Кылварт.
По словам Кылварта, правление партии, вероятно, обсудит вопрос о членах партии, проголосовавших против Тоотса, на следующей неделе.
В повестке дня внеочередного заседания Нарвского горсобрания обсуждение вотума недоверия мэру Нарвы Яану Тоотсу, а также выборы нового градоначальника, которым, по планам новой коалиции «Нарва 2.0», станет Катри Райк (СДП).
В Нарве назрела очередная смена власти
Напомним, что в понедельник, 18 ноября, нарвские политики Катри Райк и Михаил Стальнухин официально объявили о заключении коалиционного договора. Это означает, что составлявшая до сих пор большинство в горсобрании фракция Narva, в которую входили преимущественно нынешние и бывшие центристы, развалилась и мэр Яан Тоотс, который является членом правления Центристской партии, может вскоре быть отправлен в отставку.
В новую коалицию вошли члены горсобрания от фракции Respekt: Катри Райк, Яна Кондрашова, Владимир Жаворонков, Андрей Фишер, Андрей Яковлев, Юрий Рауд. Ее члены Денис Ларченко и Антон Праткунас, заявили, что в состав новой коалиции не войдут.
От новой фракции Narva 2.0, которую только что создал Михаил Стальнухин, в коалицию вошли еще 11 человек: Марина Шурупова, Виктор Шемарин, Татьяна Стольфат, Алексей Мяги, Вадим Орлов, Виктория Лутус, Елена Каврус, Елена Пахомова, Александр Ефимов, Екатерина Голубцова и сам Михаил Стальнухин.
При этом еще в начале недели говорилось, что Стальнухин займет пост председателя горсобрания, а Райк станет мэром. Позже Стальнухин отказался от этой должности и на пост председателя горсобрания была избрана Татьяна Стольфат.