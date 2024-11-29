ФОТО Грузовик с химикатами съехал в кювет, дорога перекрыта

Автопоезд перевернулся на бок. Была повреждена однотонная цистерна, в результате чего началась утечка химического вещества, которое, по предварительным данным, является серной кислотой.

Дорога на месте аварии перекрыта, и полиция просит водителей при объезде следовать указаниям полицейских.

Радиус опасной зоны определен в 200 метров. Вблизи места происшествия отсутствуют густонаселенные районы, и, по оценке руководителя спасательных работ, угрозы для человеческой жизни нет.

Движение на данном участке дороги остановлено, транспорт перенаправлен. Спасатели формируют земляную насыпь, чтобы ограничить распространение загрязнения, и ищут возможность поднять грузовик. Из Тарту на место происшествия доставлен прицеп со специальным оборудованием для устранения химических загрязнений.

Обстоятельства аварии будет выяснять полиция. В разрешении ситуации участвует инспектор Департамента окружающей среды. Спасательные работы продолжаются.

В Йыгевамаа закрыт для движения участок шоссе Сиймусти-Хярьянурме. Фото: Kuvatõmmis/ tarktee.ee