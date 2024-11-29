ФОТО Грузовик с химикатами съехал в кювет, вытекло около тонны серной кислоты

Автопоезд перевернулся на бок. Была повреждена однотонная цистерна, в результате чего началась утечка химического вещества, которое, по предварительным данным, является серной кислотой.

Дорога на месте аварии перекрыта, и полиция просит водителей при объезде следовать указаниям полицейских.

Радиус опасной зоны определен в 200 метров. Вблизи места происшествия отсутствуют густонаселенные районы, и, по оценке руководителя спасательных работ, угрозы для человеческой жизни нет.​

В Йыгевамаа закрыт для движения участок шоссе Сиймусти-Хярьянурме. Фото: Kuvatõmmis/ tarktee.ee

К вечеру пятницу из поврежденной цистерны вытекло около тонны серной кислоты, а из других цистерн произошла утечка масла.

Грузовик был поставлен на колеса в 12:44. Чтобы предотвратить распространение загрязнения по почве, спасатели соорудили земляные барьеры. На место происшествия прибыли специалисты отдела спецхимии Спасательного департамента из Таллинна. Для нейтрализации кислоты загрязненная территория была покрыта негашеной известью.

Ответственность за очистку транспортного средства от загрязнений, его эвакуацию и вывоз загрязненной почвы лежит на владельце грузовика. Расследованием происшествия занимается Департамент окружающей среды. Причины дорожно-транспортного происшествия выясняет полиция.