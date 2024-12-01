Работник, в одночасье уволенный из известного автосалона: я по сей день не знаю, почему это произошло

Житель Тарту Хенри более семи лет проработал техником в дилерском центре BMW Tartu, управляющемся компанией Inchcape Motors Estonia. Его работа заключалась в ремонте и обслуживании автомобилей.

«Я хорошо ладил со своими коллегами. Было несколько разногласий, но они разрешились благополучно. Однако со мной был досрочно расторгнут трудовой договор. В качестве причины называлась якобы совершенная мной кража. Это прозвучало как гром среди ясного неба», - жалуется он.