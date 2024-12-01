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Работник, в одночасье уволенный из известного автосалона: я по сей день не знаю, почему это произошло

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Судебное заседание по делу Хенри.
Судебное заседание по делу Хенри. Фото: Скриншот из видео

В этом сюжете Kuuuurija мы поговорим с бывшим работником известного автосалона, которого уволили из-за обвинения в краже. Он подал в суд на своего работодателя и как минимум суд первой инстанции встал на его сторону.

Житель Тарту Хенри более семи лет проработал техником в дилерском центре BMW Tartu, управляющемся компанией Inchcape Motors Estonia. Его работа заключалась в ремонте и обслуживании автомобилей.

«Я хорошо ладил со своими коллегами. Было несколько разногласий, но они разрешились благополучно. Однако со мной был досрочно расторгнут трудовой договор. В качестве причины называлась якобы совершенная мной кража. Это прозвучало как гром среди ясного неба», - жалуется он.

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